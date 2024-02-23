紐時訪問　藍委陳永康：兩岸應做好危機預防

藍委陳永康(右三)、徐巧芯、葛如鈞、林倩綺等人接受《紐約時報》訪問。（照片：陳永康辦公室提供） 中評社台北2月23日電／近期因為金廈海域發生陸船2死案，兩岸情勢升溫，中國國民黨“立法委員”陳永康今日接受《紐約時報》訪問時表示，台海局勢牽一髮而動全身，應管控風險(risk)，而非管控災害(damage)，與其關心危機管理不如做好危機預防(crisis prevention)。畢竟，若台灣被攻擊，最後會影響全球局勢，沒有人是贏家。



陳永康辦公室今天發布新聞稿表示，中國國民黨“立法委員”陳永康、徐巧芯、葛如鈞、林倩綺等人23日上午於“立法院”接受《紐約時報》訪問，本次訪問議題聚焦在“國防”方針、選後新局與科技發展等議題，國民黨“立委”近期連續接受外國權威報章訪問，充分讓國際社會理解國民黨堅持捍衛區域和平並加強“國防”戰略的考量。



陳永康指出，外界多拿俄烏與台海局勢相比，但台灣與烏克蘭從體量、人口、土地等各方面迥然不同，二者不具可比性。台海局勢牽一髮而動全身，並非只關乎台灣與中國大陸，而攸關全球安全，為維護台海和平穩定，應建立“共同作戰圖像”（Common Operational Picture,COP），利用精確地理圖資系統(GIS)，將來自不同背景的資訊統整在一起，提高格局視野，讓各單位能有共同認知，有所依循，掌握區域整體動態，掌握全局，才能知天知地；看清細微，才能知己知彼。



陳永康強調，應管控風險(risk)，而非管控災害(damage)，與其關心危機管理不如做好危機預防(crisis prevention)。畢竟，若台灣被攻擊，最後會影響全球局勢，沒有人是贏家。因此應有《孫子兵法》“上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”的精神，我們的目標是和平避戰，方法是強軍備戰，手段是能戰止戰。



陳永康認為，從近期南海到金門局勢可看出，中國大陸正利用“灰色地帶”戰略（Gray Zone Strategy），猶如中共對釣魚台列嶼的作為，意圖透過強力執法、強制行動與軍事演習等手段，試圖打造一個“新常態”（New Normal），這是台灣要謹慎面對的。他也強調對話的重要性，即使認為中國大陸有敵意，也需要與之溝通，才有機會減少誤解、降低衝突，維持和平是第一要務。他認為金門問題目前為止仍是可控制的，各方仍有溝通管道，且應都在淡化處理，讓法律來解決爭議。



陳永康強調，台灣亟需有一套涵蓋各面向的“國家安全”戰略(NSS,natinoal security strategy)，方能維繫和平，爭取長治久安，台灣可參考美國已實施多年的“國家安全”戰略制定模式積極推動，國民黨在這方面也能提供專業協助。



對於“國防”預算之審議，陳永康認為，我們只是審議“國防部”提出的預算，對“國防”預算自然會予以支持，但執政黨卻只想著要買多少戰艦或戰機，並未思考到應該要重視教育訓練預算和長期維護預算，以及後勤補給的持續性，這值得精進。