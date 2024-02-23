王毅會見德國總理外事顧問普呂特納

中評社北京2月23日電／2月23日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見德國總理外事顧問普呂特納。



新華社報導，王毅表示，中德是世界第二、第三大經濟體和具有世界影響力的大國，兩國關係具有超越雙邊的全球性意義。今年是中德建立全方位戰略伙伴關係10周年。當前形勢下，穩定好、發展好中德關係，不僅將為兩國和兩國人民帶來更多福祉，也將為世界注入更多穩定性、提供更多確定性。中方願同德方進一步加強溝通，鞏固戰略互信，深化合作，推動雙邊關係穩定發展。



王毅指出，中德是具有巨大合作潛力的伙伴，兩國的發展對彼此是機遇不是挑戰。雙方要堅持正確認知，從長遠和戰略角度看待和發展雙邊關係。堅持互利共贏，繼續以開放姿態、理性精神、市場原則推進務實合作，助力兩國經濟發展，促進全球經濟持續復甦。堅持求同存異，聚焦合作，把蛋糕做大，在共同進步和發展中妥善解決好分歧。堅持團結協作，反對陣營對抗，摒棄保護主義，不以借“去風險”搞“去中國化”，推動中歐關係健康穩定發展。中德應推動國際社會加強團結協調，改善全球治理，為世界穩定、發展和繁榮作出積極貢獻。



普呂特納表示，德方高度重視發展對華關係，積極評價德中經貿合作，肯定並讚賞中國取得的發展成就，樂見中國在國際上發揮更重要作用。德方希同中方加強戰略對話，進一步擴大各領域合作，共同推動全球綠色轉型，為應對氣候變化、促進世界和平與發展作出新的貢獻，實現互利雙贏。



雙方還就烏克蘭危機、巴以衝突等共同關心的國際和地區問題交換了意見。