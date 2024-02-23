羅智強火力全開陳建仁火大　韓國瑜喊暫停

藍委羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月23日電（記者 俞敦平）中國國民黨新科“立委”羅智強在23日的“立法院”質詢中，首次與“行政院長”陳建仁對峙，針對台中市驗出瘦肉精的豬肉事件，展開了一場精彩的辯論。由於雙方爭辯過於激烈，講話越來越大聲，甚至出現了互相搶話的情況，讓院長韓國瑜不得不暫停質詢時間，並維持秩序。這場質詢，展現了羅智強的強大戰力，也讓人聯想到他過去在台北市議會的風光。



陳建仁今日赴“立法院”進行“民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討”專案報告及備詢。



羅智強首先指出，陳建仁在食安報告中，大部分的篇幅都在批評馬英九政府時期的食安問題，卻忽略了蔡英文政府的表現。羅智強以自己過去曾服務於馬英九政府的經驗，熟稔當時的食安數據，並拿出了食物中毒和檢驗數量的統計，來證明馬英九時期的食安表現較為優異。他質問陳建仁，是否認為食物中毒的發生率和檢驗數量的多寡，都是衡量食安的重要指標。陳建仁只能回說，食物中毒和系統性的食安問題不能畫上等號，並表示他的報告是基於事實和數據，不是為了攻擊任何人。



接著，羅智強轉而在法律領域上，針對陳建仁一直批評台中市政府不應該擅自公布瘦肉精檢驗結果的立場，進行攻防。羅智強認為，台中市政府是依據《食品安全衛生管理法》第五條第一項，有權公布檢驗結果，並質問陳建仁。陳建仁只能回應，台中市政府的實驗結果是有誤的。雙方在法律條文的解釋上，產生了激烈的爭辯，講話越來越大聲與激烈，甚至出現了互相搶話的情況，讓院長韓國瑜不得不暫停質詢時間，並維持秩序。



在短暫的暫停結束後，羅智強繼續針對法律條文進行攻擊，甚至拿出站在陳建仁身旁的“衛福部長”薛瑞元曾說可以排除實驗問題進行質詢。陳建仁則繼續堅持在實驗機制上回應，他強調，必須是基於科學和正確的檢驗結果，而不是基於不確定和不可靠的檢驗結果。他強調，台中市政府的檢驗結果是有爭議的，因此不應該隨意公布，以免造成社會恐慌和市場混亂。最後，直到質詢時間結束，雙方都進行著激烈的交鋒，沒有任何一方讓步。

