廠商會預測龍年香港經濟增長3%至3.5%

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月23日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會（廠商會）23日舉行新春團拜，會長盧金榮表示，考慮到各種外圍環境和內需因素，廠商會調整對2024年香港經濟增長預測至3%至3.5%之間。



廠商會會長盧金榮致辭時表示，目前外圍環境充斥不明朗因素，包括環球地緣政治緊張令能源和大宗商品價格波動，並影響國際貿易的成本及物流運輸，而且中美經貿關係前景難料，加上主要經濟體可能面對不同程度的增長放緩，影響需求。但由於低基數效應，加上歐美市場經歷較長時間的庫存調整後，當地進口商應會增加補貨，因此廠商會預期香港貨物出口有望延續去年第4季的穩步回升趨勢，在今年全年錄得單位數增長。而內需方面，考慮到市民及旅客的消費模式改變，而股市和樓市疲弱亦削弱了民眾的消費能力，將為內需表現帶來挑戰。



盧金榮說，綜合各種因素，廠商會調整對2024年香港經濟增長預測，由原先預測GDP有3.5%的增長率，略為修訂為3%至3.5%之間。



盧金榮表示，雖然當前經濟面對不少挑戰，但香港就如龍遇水則生一樣，可透過將傳統產業做大做強做優、加快培育新產業，以及一系列搶資金、搶人才、搶旅客措施，激發內生動力，創造活水，推動經濟在曲折中前行，而業界亦須自強加緊改革產品結構和傳統的經營方式。“過程中，廠商會定當繼續做好支援業界的角色，特別是促進科技轉化和應用，以及低碳轉型等方面，提升企業的創新能力和競爭力。”