烏克蘭危機升級兩周年：僵局難破　曙光未現

中評社北京2月23日電／2月24日，烏克蘭危機升級兩周年。



新華社報導，延宕的危機不僅給俄烏經濟民生造成巨大損失，還對地區政治與安全、世界經濟復甦、全球減貧、糧食和能源安全、生態環境等諸多方面帶來嚴重負面衝擊。目前，俄烏雙方在戰場上陷入僵持，政治上尖銳對立，加上美國肆意拱火澆油，大發戰爭橫財，和平曙光依然難現。



前線拉鋸 戰事僵持



過去一年，俄烏衝突前線戰況激烈。去年5月，俄軍奪取交通要地阿爾喬莫夫斯克（烏方稱巴赫穆特）；烏軍于去年6月在多個方向發起反攻，但數月來進展緩慢、未見成效；去年10月初以來，俄軍對烏東部的阿夫傑耶夫卡、馬林卡、巴赫穆特等地烏軍防線發動新一輪攻勢。本月17日，缺兵少彈的烏軍撤出防禦重鎮阿夫傑耶夫卡，這被視為去年5月以來前線出現的最大變化，美國《紐約時報》稱此役對烏方可謂“具有戰略和象徵意義的雙重打擊”。



除了在前線展開拉鋸，俄烏過去一年都在利用遠程武器打擊對方後方目標。俄軍密集打擊烏境內軍工設施、彈藥倉庫，俄國防部長紹伊古表示，俄軍今年1月對烏軍工基礎設施發起127次高精度打擊。烏軍也利用無人機、遠程火箭炮等加強對俄境內目標的襲擊力度，並在黑海海域頻繁發動襲擊，造成俄海軍“新切爾卡斯克”號大型登陸艦等軍事裝備受損。



英國《經濟學人》周刊近日分析說，過去一年，俄軍在擴大控制區域方面取得小幅進展。烏方分析人士認為，烏軍接下來將展開非對稱作戰，為了避免與俄軍在正面戰場比拼消耗，將主要利用無人機、電子戰設備和防禦工事最大限度消耗俄軍、打擊俄方後勤補給。



美國《華盛頓郵報》寫道，艱難的歐陸戰事、泥濘的戰壕掩體、大量的截肢傷員……俄烏衝突正越來越呈現出第一次世界大戰消耗戰的特徵。

