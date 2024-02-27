社評：歐洲共同安全防務機制仍將會一盤散沙

中評社北京2月27日電（評論員 喬新生）俄烏戰爭激發了歐洲國家共同安全意識。所謂共同安全防衛機制重新提上了歐洲國家議事日程。不過，作為第一次和第二次世界大戰的發源地，歐洲國家建立共同安全機制，是典型的一盤散沙。



首先，地區衝突的核心是爭奪勢力範圍。從兩次世界大戰的教訓來看，資本主義國家發展到一定階段，必然會爆發大規模的經濟危機。資本主義國家為了轉嫁危機，一定會對外擴張，世界大戰不可避免。



從這個角度來看，歐洲國家建立共同防禦機制，各國肯定是各懷心思。美國之所以能夠長期在歐洲駐扎軍隊，其中一個重要原因就在於，歐洲國家地域狹小，市場容量有限，在市場競爭中，一定會爆發衝突。美國的軍事存在，可以在一定程度上緩和歐洲國家之間的矛盾，確保歐洲國家之間不會爆發大規模衝突。



雖然法國總統對建立統一軍事防務機制興趣盎然。但是，法國與其他歐洲國家的關係十分微妙，一旦涉及市場利益，歐洲聯盟內部不可能達成一致意見。北大西洋公約組織的歐洲成員，為了減少自己的安全負擔，紛紛削減防務開支。美國實際上已經成為了歐洲國家的“保護傘”。美國前總統特朗普充分意識到，歐洲國家對美國的軍事依賴越來越嚴重。要求歐洲國家增加軍費開支，分攤北約的軍事費用。可是，正如人們所看到的那樣，德國等北約國家拒絕提高自己的軍事預算水平，美國總統威脅退出北約。



俄烏戰爭爆發之後，北約的歐洲國家空前緊張，他們擔心俄羅斯勢如破竹，擴大自己的版圖。因此，緊緊地團結在美國的周圍，對俄羅斯實施嚴厲制裁措施。美國借此機會強化在歐洲地區的軍事存在，實現對整個歐洲地區分而治之的戰略目的。



美國使歐洲國家意識到，必須加強防務開支。不論是德國還是法國，無論是東歐國家西歐國家，都不約而同地加強戰備，目的就是要保護本國的安全。可是，由於歐洲國家都是資本主義國家，在爭奪市場和勢力範圍方面，沒有絲毫推讓的空間，因此，建立共同安全防務機制缺乏共識。