社評：美國的霸道作風阻止不了兩國交往大勢

中評社北京2月26日電(評論員 喬新生)當地時間2月21日美國總統拜登簽署行政命令，要求在未來五年內投資200多億美元用於港口安全建設，將所有從中國進口的起重機全部替換，理由是中國港口起重設備對美國的國家安全構成“潛在威脅”。這項行政命令毫無疑問會阻止中美港口設施建設合作。



這是美國假借國家安全之名義，對中國實施出口禁運措施的具體表現。港口起重設備，是一種非常典型的重型機械設備。近些年來，為了提高港口的作業效率，中國在港口機械設備製造過程中，增加了自動化程序軟件，從而使港口作業效率大幅度提高。正因為中國的高端港口起重設備，在國際市場上具有很高的性價比，因此，包括美國在內的絕大多數國家都購買中國的港口起重設備。



但是，美國在涉及國家安全問題上，疑神疑鬼，強調中國港口起重設備安裝的操作軟件，有可能會損害美國的國家安全，因此，美國政府決定全面取代中國港口機械設備。不過，由於中國在鋼鐵製造方面具有絕對的優勢。如果美國政府的決定付諸實施，那麼，受到損害的只能是美國企業。



當年印度對中國的港口起重設備實施進口禁運措施，從英國購買二手港口起重設備。可是，在安裝使用過程中，由於缺乏足夠的技術人員，不得不依靠英國提供有關技術服務。英國方面則認為，已經將設備出口到印度，印度可以尋找起重設備的製造企業提供技術服務。英國購買的起重設備製造企業恰恰來自於中國。印度政府花費巨大的代價，最終不得不選擇中國的港口起重設備作為造船的基礎設施。



近些年來，中國在機械設備出口方面，實現了全方位的突破。一方面，中國企業通過提高機械設備的性能，增強了國際市場的競爭力。另一方面，借助於數字技術，中國企業實現了機械設備的自動化，提高了機械設備的作業效率。正因為中國在硬件和軟件方面實現了全方位的創新突破，越來越多的國家購買中國的機器設備。中國機械出口和技術服務出口雙雙增長。



過去人們只是關注中國商品在國際商品市場上的競爭力，很少意識到，中國商品之所以在國際市場上具有絕對的競爭力，原因就在於，中國企業充分依靠數字技術，增加了商品的附加值，實現了軟硬件結合，從而使中國商品的性價比越來越高。

