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韓美舉行聯合空中訓練
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2024-02-23 20:13:24
中評社北京2月23日電／據央視新聞報導，當地時間2月23日下午，據韓國國防部消息，韓國空軍當天出動F－35A、KF－16、F－15K等多種機型戰鬥機，同美國空軍F－35A戰鬥機舉行聯合空中訓練。
參加訓練的美國戰鬥機部署在駐日美軍嘉手納空軍基地，於本月21日飛抵駐韓美軍烏山空軍基地。
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