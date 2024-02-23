韓美舉行聯合空中訓練

中評社北京2月23日電／據央視新聞報導，當地時間2月23日下午，據韓國國防部消息，韓國空軍當天出動F－35A、KF－16、F－15K等多種機型戰鬥機，同美國空軍F－35A戰鬥機舉行聯合空中訓練。



參加訓練的美國戰鬥機部署在駐日美軍嘉手納空軍基地，於本月21日飛抵駐韓美軍烏山空軍基地。