美國月球著陸器50多年後重返月球

中評社北京2月23日電／據新華社報導，美國私營企業“直覺機器”公司研發的月球著陸器“奧德修斯”美國東部時間22日在月球著陸。這是時隔50多年後美國航天器首次登月。



美國航天局確認，美國東部時間22日18時23分（北京時間23日7時23分），“奧德修斯”在月球著陸。“奧德修斯”攜帶了美國航天局多種科學儀器及商業載荷。美國航天局表示，這些儀器有助於為將來人類探索月球做準備。



這是自1972年美國阿波羅17號登月任務結束後美國航天器首次登月，也是首次由私營企業完成這一任務。



本月15日，“奧德修斯”搭乘美國太空探索技術公司的“獵鷹9”火箭從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射升空。“奧德修斯”著陸器是一個六邊形柱體，高4米，寬1.57米，有6個著陸腿。據美國航天局介紹，此次任務目標包括研究著陸器的發動機羽流與月球表面的相互作用、射電天文學、太空天氣與月球表面的相互作用、著陸器精準著陸技術及通信和導航能力等。



美國政府2019年宣布“阿耳忒彌斯”登月計劃，最初計劃在2024年前將美國宇航員再次送上月球，後因預算不足等原因，宣布美國宇航員重返月球的計劃時間推遲。



美國“直覺機器”公司是美國航天局“月球商業運載服務計劃”下月球著陸器承包商之一。該計劃旨在向月球表面運送科學實驗設備和貨物，為“阿耳忒彌斯”登月計劃奠定基礎。



美國另一家私企航天機器人技術公司開發的月球著陸器“游隼”1月曾發射升空，但升空後不久推進系統出現故障，登月計劃宣告失敗。