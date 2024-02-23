美媒稱拜登支持荷蘭首相任北約秘書長

中評社北京2月23日電／據新華社報導，美國《政治報》網站21日稱，美國總統約瑟夫·拜登支持荷蘭首相馬克·呂特出任北大西洋公約組織秘書長。



美國政府一名要求不具名的官員披露此事。拜登尚未公開表達對呂特的支持。報導稱，拜登的支持有望讓更多美國盟友認可呂特接任北約秘書長。



數月來，歐洲已有多國領導人表示對該職位感興趣。呂特近期在慕尼黑安全會議期間披露，他去年10月談及有意競逐北約秘書長一職，結果引發不必要的騷動，因此在會議期間不談及該話題。



現任北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格2014年就任以來已兩度延長任期，本屆任期定於今年10月結束。《政治報》21日早些時候還爆料稱，大約三分之二的北約成員國支持呂特接替斯托爾滕貝格。



北約定於7月在美國華盛頓舉行成立75周年峰會。報導稱，北約內部存在於峰會前批准呂特提名的壓力。但北約秘書長提名需獲全體31個成員國一致同意才可通過，因此呂特可能仍需爭取部分成員國支持。



作為軍事同盟，北約的主要考量之一仍是防務開支。雖然各成員國防務開支需占其年度國內生產總值2%的目標已設立多年，但荷蘭等18國今年才會達標。



美國今年11月舉行總統選舉，前總統唐納德·特朗普卷土重來的可能性已驚擾歐洲。特朗普國家安全事務競選顧問基思·凱洛格本月早些時候告訴路透社記者，他打算在特朗普勝選後推動北約改革，那些防務開支未達標的成員國恐喪失北約集體防禦條款所提供的保護。凱洛格稱，這意味著北約將逐步成為“分級同盟”。



《政治報》稱，呂特如果接任斯托爾滕貝格且面對特朗普，可能也要接手後者過去數年投入大量時間精力所做的事：讓美國保持政策穩定性。