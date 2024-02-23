1月中國吸收外資1127.1億元

中評社北京2月23日電／商務部23日發佈數據顯示，今年1月，全國新設立外商投資企業4588家，同比增長74.4%；實際使用外資金額1127.1億元，同比下降11.7%，環比增長20.4%。



從行業看，製造業實際使用外資金額331.1億元，同比增長20.5%，其中高技術製造業實際使用外資增長40.6%。高技術產業引資391.6億元，佔實際使用外資金額比重為34.7%。



從來源地看，在大項目帶動、同期基數等因素作用下，法國和瑞典增長分別高達25倍和11倍，德國、澳大利亞、新加坡實際對華投資同比分別增長211.8%、186.1%、77.1%（含通過自由港投資數據）。



“總的看，今年1月引資情況延續了去年規模波動、結構優化的特點。”商務部外資司負責人說，1月，新設外資企業同比增幅高達74.4%，跨國公司依舊看好中國市場發展機遇。外商在華投資延續了去年以來產業結構優化、製造業恢復增長的趨勢，這充分表明，隨著中國持續推進經濟高質量發展，外商在華投資也在不斷轉型升級。從國別看，部分發達經濟體對華投資增長較快。



今年商務部將持續打造“投資中國”品牌，加大外商投資促進力度；用好外資企業圓桌會議、外資企業問題訴求收集辦理系統，進一步深化與外資企業溝通交流，幫助解決困難問題。將會同各部門、各地區深入落實“外資24條”，加強跟蹤問效，確保各項政策措施執行到位，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓中國始終成為跨國投資的熱土。