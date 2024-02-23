以色列總理向安全內閣提交加沙地帶戰後方案

中評社北京2月23日電／以色列總理辦公室22日夜發表聲明說，以總理內塔尼亞胡向安全內閣提交了關於加沙戰後安排的方案供審議，方案涵蓋以色列在加沙地帶近期、中期和長期計劃，包括軍事行動、戰後安全、民事安排。



新華社報導，根據該方案，以軍將繼續在加沙地帶的軍事行動，直至實現其目標，即摧毀巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）的軍事力量和基礎設施、被扣押以色列人獲釋以及防止加沙地帶繼續威脅以色列。



在戰後，以色列將“無限期維持在整個加沙地帶的行動自由，以防止恐怖活動死灰復燃”。以方將在沿以色列-加沙地帶邊境的巴方一側設立安全區。此外，以色列將在加沙地帶與埃及邊境設立“南部屏障”，以防止加沙地帶武裝組織重新壯大。



除了維持公共秩序所需的武裝，加沙地帶將完全解除武裝。加沙地帶的民事管理和維護公共秩序的責任將由“具有行政經驗的當地組織負責”。這些當地組織不應隸屬於“支持恐怖主義”的國家或組織，也不應受其雇傭。



以色列將在加沙地帶實施去極端化計劃，涵蓋加沙地帶所有宗教機構、教育和社會領域。在解除武裝和開始去激進化進程後，才能重啟加沙重建。



以色列將關閉聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處，並將努力用其他國際人道主義組織取代該機構。



方案重申，巴以問題解決方案只能通過巴以雙方不設先決條件的直接談判達成。



以總理辦公室的聲明說，該方案將作為安全內閣討論的基礎。