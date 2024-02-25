栗正傑：大陸絕不會打金門　東沙可能會先打

退役少將栗正傑。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月25日電（記者 張嘉文）大陸漁船被台灣海巡船追撞致兩死事件持續發酵，金門和周邊離島是否情勢危險的問題，曾任烈嶼（小金門）指揮官的退役陸軍少將栗正傑接受中評社訪問時表示，他打包票如果兩岸真的開戰，大陸絕對不會打金門，且依戰略位置來說，金門和周邊離島對台灣來說還算是小菜，重要的是澎湖和東沙這幾個島。



栗正傑說，從歷史來看，攻台之前必先攻澎，澎湖對台灣來講是非常重要，但其地形是易攻難守，一旦台灣失去澎湖後就沒有前哨陣地，加上澎湖又位居台灣海峽中間，對美國、日本來講影響都非常巨大。



栗正傑提到，但他個人認為，大陸如果要攻澎湖，可能是最後的手段，但東沙島可能會先打，因為控制東沙就能控制美軍進入南海，加上東沙衹有台灣的海巡駐守，完全沒有平民，對比金門和澎湖都有許多民眾居住，拿下東沙對於大陸來說更沒有壓力。



栗正傑是退役陸軍少將，曾任烈嶼指揮官，戰爭學院戰略教官，陸官正50期、步校正278期、陸軍學院、“國防大學”戰爭學院畢業。



14日一艘大陸漁船在金門海域作業，遭金門海巡追緝翻覆釀成2死事故。金門觀光船19日遭大陸海警強制登檢，馬祖海域21日又出現3艘大陸執法船隻，其中1艘海警船距南竿島僅5.5海浬。



金廈海域情勢升溫也引起該區離島是否可能不保的討論，栗正傑接受中評社訪問時表示，金門周邊水域雖然情勢緊張，但金門和廈門是一家親，大陸不會動金門這個地方，不會有任何武力上的攻擊，所以現在大陸執法船在金門周邊，只是想要達到宣示效果，並不是說真要把金門或周邊離島給拿下來。



栗正傑提到，過去在金門坊間有個說法是，金門人在廈門的房子都不是買一棟，而是買一條街，當然這話有點誇張，但是據地方統計，基本金門人在廈門的房產大概1到2棟都是屬於正常的，雙邊關係如此密切，所以大陸怎麼可能去打金門，他打100個包票，絕對不會。但大陸真要動武，會不會拿下澎湖，就比較難講。

