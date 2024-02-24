美議員要大眾汽車停止新疆業務　外交部批駁

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京2月24日電（記者 海涵）美國會眾院特設委員會日前致信大眾汽車首席執行官，敦促大眾汽車立即在其全球供應鏈中遵守“維吾爾強迫勞動預防法”，並停止在新疆的運營。外交部發言人毛寧2月23日在例行記者會上應詢表示，中方已經多次指出，所謂新疆存在“強迫勞動”完全是反華勢力為抹黑中國炮製出的謊言。美國以根本不存在的所謂新疆“強迫勞動”為借口，將正常經貿合作政治化，違反國際貿易規則，擾亂市場正常秩序，最終也將損害美國自身的利益。