北京來論：台當局冷血對待大陸漁民

廈門大學台灣研究院副院長、教授季燁（中評社資料照） 中評社北京2月24日電（作者 季燁）新春佳節之際，本是兩岸全體中國人闔家團圓的幸福時刻。然而，民進黨當局在廈金海域粗暴“執法”，惡意對待在此作業的福建漁船，致使船上4人全部落海，其中2人死亡。這一草菅人命的惡性事件摧毀了遇難者家庭原本幸福安寧的生活，嚴重傷害了兩岸同胞感情，更為複雜嚴峻的兩岸關系增添了不確定性。



民進黨當局所謂“執法”行動於法無據、毫不專業。廈門和金門同屬福建省域，廈金海域最大寬度不過10公裡，兩岸漁民自古以來在此傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”的問題。多年來，台灣當局罔顧歷史事實，憑借防務部門的一紙“行政命令”，肆意粗暴對待大陸漁民，輕則“警告”、“驅離”，重則“扣留”、“羈押”、“罰沒”。這次，民進黨當局更是采取極不專業和規範的措施，對勢單力薄的大陸漁船展開猛烈“追緝”導致船覆，造成人員傷亡，明顯逾越比例原則的基本法理。更荒謬的是，民進黨當局一方面妄稱“依法行政”，另一方面卻拿不出任何“合理執法”的證據，不知哪來的底氣？



民進黨當局的反應再次暴露出其仇視、敵視大陸的一貫立場。多年來，大陸方面始終秉持“兩岸一家親”理念，保障兩岸漁民正常作業，持續為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關的幫助，甚至設立專門的台灣漁民接待站。反觀台灣當局，屢屢強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險方式對待大陸漁民。人命關天之事，民進黨當局卻態度傲慢，第一時間甩鍋卸責，毫無人性、人道可言。曾言必稱“人權”、“普世價值”的他們，又是何等的偽善！

