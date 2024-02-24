盧金榮答中評：冀增自由行遊客拉動消費力

廠商會會長盧金榮（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月24日電（記者 盧哲）內地赴港個人遊計劃進一步擴展至西安市和青島市。香港中華廠商聯合會（廠商會）會長盧金榮23日接受中評記者採訪時表示，很開心再開放兩個城市來港“自由行”，希望通過自由行遊客數量的增加，拉動消費增長。盧金榮還強調，要增加來港過夜旅客數字，需做好相應的全方位配套措施。



出入境管理局23日宣布，近日國務院批准增加陝西省西安市、山東省青島市為內地赴港澳“個人遊”城市。出入境管理局決定自2024年3月6日起，在西安市、青島市為符合條件人員簽發往來港澳“個人旅遊簽注”。據悉，個人遊計劃自二○○三年七月二十八日起，按《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》主體文件實施，指定內地城市的合資格居民可申請個人遊簽注，以個人身分訪港。個人遊計劃最初在四個廣東省城市（東莞、中山、江門、佛山）推行，並在其後數年陸續增加城市數目至二○○七年共49個內地城市。隨著西安市和青島市加入個人遊計劃，今年3月6日起，個人遊計劃下的適用城市將增至51個。



盧金榮在接受中評社記者訪問時表示，很開心中央放開兩個城市自由行來香港，希望自由行遊客數量會增加。盧金榮說，雖然現時來港遊客消費模式跟以前不一樣，但相信人數增長可以增加消費力。“香港以往是廣東遊客較多，這次自由行開通的是較北方的城市，我相信他們也希望能來香港旅遊，這對香港也是好的。”



盧金榮強調，要增加過夜遊客，香港要有特色景點、旅遊區供遊客“留下來遊覽”，同時要有一定的配套，例如要有各種類型的住宿滿足不同需要。“交通、飲食方面的配套也一定要做好，才能吸引遊客。”



另外，談到對新一份《財政預算案》的期望，盧金榮表示，廠商會已向政府提出多項建議，希望可繼續寬減差餉、薪俸稅和公司利得稅，並應大力發展銀髮產，開發創新旅遊產品，提高訪港內地旅客免稅額上限至10萬元人民幣，以及為業界推廣和實施碳審計提供財務誘因等，在不同領域為內部經濟增長注入新動力。同時，廠商會主張在北部都會區發展“香港食品產業園區”，以及打造一個匯聚戰略性先進工業和優勢傳統工業的新型工業體系和中試基地，以推動香港產業多元、高質量發展。



對於基本法23條立法，盧金榮表示，廠商會有諮詢會員意見，一致認為需要立法才可以發展好經濟，廠商會也將聯繫會員、多向合作夥伴解釋。

