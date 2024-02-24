快評：對台工作會議　王滬寧提出八個“要”

中評社快評/備受關注的今年對台工作會議2月22日至23日在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話，釋出重要對台政策訊息，明確了今年的對台工作基調，具體反映在八個“要”：



第一，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導……堅決貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，堅定不移推進祖國統一大業。



第二，要把思想和行動統一到黨中央對台海形勢分析判斷和對台工作決策部署上來，進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動。



第三，要以高度責任感和使命感做好對台工作。



第四，要堅持一個中國原則和“九二共識”，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程。



第五，要擴大兩岸各領域交流合作，深化兩岸融合發展。



第六，要推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。



第七，要堅決打擊“台獨”分裂、遏制外部勢力干涉，堅定支持島內愛國統一力量，廣泛團結台灣同胞，維護台海和平穩定。



第八，要堅持和加強黨對對台工作的全面領導，鞏固拓展主題教育成果，提升對台工作合力。



從以上八個“要”可以看出，大陸將繼續積極推動和平統一、和平發展、融合發展進程；堅決打擊“台獨”分裂和外力干涉；面對複雜嚴重的台海情勢，強調要進一步掌握實現祖國完全統一的“戰略主動”，並第一次提出要“提升對台工作合力”。

