中評關注：美國腹地呼籲美中做夥伴不做對手

美國腹地中國協會舉行“美中應做夥伴還是對手”線上研討會 中評社華盛頓2月24日電（記者 余東暉）中國國家主席習近平去年11月15日在舊金山舉行的美國友好團體歡迎晚宴上提出了一個處理中美關係的首要問題：“中美到底是對手，還是夥伴。這是一個根本的、也是管總的問題。”



這在有志於推動美中關係穩定健康發展的人士中引發共鳴。被視為友好團體的美國腹地中國協會的三位負責人應邀參加了此次晚宴，他們至今對習近平的這個論斷感受至深，呼籲美中兩國應當做夥伴，而不是做對手。



美國腹地中國協會（USHCA）日前舉行主題為“我們是夥伴還是對手”的2024年美中關係前景線上研討會。參加過舊金山晚宴的該會三位負責人霍頓、奎因和范敏，在美國專家董雲裳的主持下，通過講述自己現場與中國領導人互動的體驗，感受到中方對於促進中美民間交流的重視，他們希望美中兩國都能朝著做夥伴不做對手的方向努力搭橋鋪路。



USHCA董事會副主席、前美國代理助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）首先指出，從尼克松訪華開始，領導人外交對美中關係一直極其重要。11月份的舊金山峰會取得了合作打擊芬太尼、兩軍對話恢復、氣候變化達共識、開始討論人工智能風險等重要成果。因為兩國領導人的坦率討論和互釋保證，台灣選舉後台海沒有出現危機。這些很大程度上得益於領導人外交。與此同時，公民外交也非常重要。