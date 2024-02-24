韓國醫療災難預警升至最高

圖：韓國醫生罷工，醫療災難預警23日升至最高。＼法新社 中評社北京2月24日電／據大公報報導，綜合韓聯社及路透社報導：韓國醫生抗議醫學生擴招而採取的集體行動持續，韓政府23日將保健醫療災難預警的級別提升至最高的“嚴重”級別，並全面批准各所醫院進行線上門診，直至醫生集體行動結束。



此前在新冠疫情流行時期，韓政府也曾發布過“嚴重”級別預警，但因醫生離崗發布最高級別預警尚屬首次。總理韓德洙召開會議商討應對，表示會盡量擴大公共醫療機構的服務，包括延長平日門診時間、擴大周末和假期診療工作，下月初亦會在4個地區，增設應急狀況室，負責重症和危重症患者運送及轉院。



韓國保健福祉部23日表示，截至22日晚10時，全國94家醫院共有8897名實習醫生和住院醫生提交辭職報告，佔實習住院醫生總人數的78.5%。經確認，請辭後已離崗缺勤的人員共有7863人，佔比69.4%。各家醫院尚未受理其辭職報告。與前一日發布的數據相比，請辭和離崗人員總數有所減少。



韓國當局一再斥責請辭或罷工的醫生把病患當作人質，民眾對於治療被延誤也越來越不滿。韓國醫師協會緊急委員會發言人朱秀虎22日則表示，“許多醫生告訴我，他們感覺就像是被家暴的妻子，患者們是孩子，政府正是那個施暴的丈夫”。



朱秀虎說，“政府傲慢地認為，無論他們怎麼施壓，醫生最後無論如何都不會丟下病人”，而決定與醫生對峙到底。