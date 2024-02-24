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朝鮮平壤舉行一萬套住宅建設工程奠基典禮
http://www.CRNTT.com   2024-02-24 08:04:49


朝中社　圖
　　中評社北京2月24日電／據央視新聞報導，據朝中社2月24日報導，2024年度朝鮮首都平壤市一萬套住宅建設工程——第三階段建設奠基典禮23日在和盛地區舉行。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩出席奠基典禮。

　　典禮上，金正恩按下爆破按鈕，宣布和盛地區第三階段一萬套住宅建設開工。

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