朝鮮平壤舉行一萬套住宅建設工程奠基典禮

朝中社 圖 中評社北京2月24日電／據央視新聞報導，據朝中社2月24日報導，2024年度朝鮮首都平壤市一萬套住宅建設工程——第三階段建設奠基典禮23日在和盛地區舉行。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩出席奠基典禮。



典禮上，金正恩按下爆破按鈕，宣布和盛地區第三階段一萬套住宅建設開工。