深度關注丨弘揚西柏坡精神　傳承紅色基因

春節期間，西柏坡紀念館客流大幅上升，觀眾總數創歷史新高。圖為春節期間的西柏坡紀念館五大書記廣場。霍東升 攝 中評社北京2月24日電／據中央紀委國家監委消息，追尋紅色足跡，感悟精神力量。春節假期，許多革命紀念地迎來客流高峰。從大年初一到大年初八，位於河北省石家莊市平山縣的西柏坡紀念館客流大幅上升，單日客流最高超過7萬人次；春節期間觀眾總數共計31.7萬人次，創歷史新高。



西柏坡是革命聖地，是“兩個務必”的誕生地，是“進京趕考”的出發地，見證著“新中國從這裡走來”。在這裡孕育形成的西柏坡精神，在中國共產黨人精神譜系中寫下了濃墨重彩的一筆。



西柏坡精神的形成背景、科學內涵和時代價值是什麼？紀檢監察幹部如何弘揚光榮傳統、傳承紅色基因？記者採訪了中共中央黨校（國家行政學院）科社部教授、社會制度比較教研室副主任冉昊，西柏坡紀念館研究部主任康彥新。



在波瀾壯闊的革命實踐中，孕育形成了以“兩個務必”為核心的西柏坡精神



問：西柏坡精神的形成背景、科學內涵和時代價值是什麼？



康彥新：西柏坡是革命聖地，黨中央和毛澤東同志在這裡指揮了三大戰役，指導革命取得全國勝利，進而建立了新中國。1949年3月，具有偉大歷史意義的黨的七屆二中全會在這裡召開。我們黨領導人民經過28年浴血奮戰，即將完成以農村包圍城市、最後奪取全國勝利的歷史任務，掌握全國政權、建立新中國的歷史使命擺在了黨的面前。面對這個重大歷史轉折，黨中央和毛澤東同志深刻認識到，必須使全黨同志在勝利面前保持清醒頭腦，在奪取全國政權後經受住執政考驗，防止出現驕傲自滿、貪圖享樂、脫離群眾而導致人亡政息的危險。因此，毛澤東同志在七屆二中全會上指出“奪取全國勝利，這只是萬里長征走完了第一步。如果這一步也值得驕傲，那是比較渺小的，更值得驕傲的還在後頭”，高瞻遠矚地提出“務必使同志們繼續地保持謙虛、謹慎、不驕、不躁的作風，務必使同志們繼續地保持艱苦奮鬥的作風”。

