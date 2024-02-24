寄望“一帶一路”為世界注入更多穩定性

這是2月21日在土耳其伊斯坦布爾拍攝的峰會現場。（來源：新華社） 中評社北京2月24日電／據新華每日電訊報導，第27屆歐亞經濟峰會22日在土耳其伊斯坦布爾舉行“共建‘一帶一路’迎來第11個年頭”主題論壇。多國政商學界人士稱讚共建“一帶一路”在促進世界和平發展等方面取得的成果，寄望共建“一帶一路”給動蕩世界注入更多穩定性。



峰會主辦方馬爾馬拉基金會主席蘇威爾說，共建“一帶一路”倡議不僅促進沿線國家經濟發展，還給世界和平穩定注入強大動力，是人類面向未來的共同事業，各國應攜手推動共建“一帶一路”高質量發展。



新華社研究院院長劉剛說，11年來，共建“一帶一路”倡議跨越不同文明、文化、社會制度、發展階段差異，開辟了各國交往的新路徑，搭建起國際合作的新框架，匯集著人類共同發展的最大公約數。他向會議遞交的《“一帶一路”發展學》和《為了更加美好的世界——從人權視角看共建“一帶一路”這十年》兩份智庫報告受到與會專家學者的好評。



保加利亞知名國際關係學者扎哈裡·扎哈裡埃夫說，共建“一帶一路”倡議為各國應對挑戰提供了方案，共建國家通過發展戰略對接以及在基礎設施等項目上的合作加強互動，增進友誼，促進團結，增加了穩定性因素。



上海合作組織前秘書長、烏茲別克斯坦前外長弗拉基米爾·諾羅夫說，共建“一帶一路”倡議構建起聯通世界的基礎設施和貿易網絡，在新冠疫情期間為維護全球供應鏈的穩定發揮了積極作用。這一聯通世界的網絡創造了全球經濟增長新模式，必將給人類社會發展帶來更多希望。



本屆歐亞經濟峰會為期兩天，吸引來自約40個國家的300多名政商學等各界人士參會，包括來自中國人民對外友好協會和新華社研究院的中方代表。

