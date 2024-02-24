節後證監會發布會：嚴打操縱市場、內幕交易

2月20日，在位於金華市金東區澧浦鎮的苗木市場內，商戶和種植戶在交易各類果苗。（來源：新華社） 中評社北京2月24日電／據新華社報導， 2月23日，中國證監會召開春節後首場新聞發布會。會上，證監會首席檢查官、稽查局局長李明和首席風險官、發行司司長嚴伯進介紹有關稽查執法情況並答記者問，釋放出維護市場秩序、保護投資者合法權益的嚴監管信號。



加大違法行為打擊力度



李明表示，如果上市公司“說假話”“做假賬”，必然會嚴重影響、干擾投資者的價值判斷和投資決策，市場也就無法有效運行，資本市場健康穩定發展也就無從談起。



“聚焦提高上市公司質量這一目標，我們將多措並舉，進一步加大對上市公司欺詐發行、財務造假，以及大股東違規占用等違法行為的打擊力度。”李明說，證監會將持續投入更大人力、物力，通過年報審閱、公司歷史數據對比、行業數據對比、重大輿情監測、投訴舉報處置等多元化渠道識別造假線索，並通過現場檢查核實驗證，進一步提升線索發現能力。



李明表示，證監會將緊盯上市公司濫用會計政策調節利潤等惡劣行為，不讓造假者“瞞天過海”“蒙混過關”。對於上市公司實控人、董監高等“關鍵少數”違規占用擔保等“監守自盜”行為，將打好“組合拳”，通過打擊懲處，清查追償、限期整改、移送公安，讓其“人財兩空”；對於證券服務中介機構，將堅持“一案雙查”，督促、警示“看門人”切實歸位盡責。



嚴厲打擊操縱市場、內幕交易



圍繞打擊操縱市場、內幕交易，李明表示，一方面，重點懲治關鍵少數。部分上市公司實際控制人、董監高違背忠實義務，利用其身份職位優勢，偷看“底牌”，控制信息披露、炒作熱點、安排股評、囤積股票、對倒拉抬、搶先交易，性質惡劣、影響極壞，必須予以嚴懲。證監會將加強信息披露與交易監管聯動，對相關線索進行增維拓展分析，持續精準高效打擊，讓敢於以身試法的關鍵少數受教訓、長記性。另一方面，緊盯新型違法案件。及時打擊利用新產品、新技術從事違法違規行為，消除監管盲區。

