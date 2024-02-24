發展新質生產力能夠擴大社會有效需求

中評社北京2月24日電／當前，進一步推動中國經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要體現為有效需求不足、社會預期偏弱等問題。習近平總書記在中共中央政治局第十一次集體學習時強調，新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態。通過推動新質生產力發展，可以激活有效需求，改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。



以新質生產力優化供給結構



光明日報發表湖北省中國特色社會主義理論體系研究中心研究員、武漢大學馬克思主義學院教授周紹東文章表示，當前，中國通過構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，實現了內外需協同發展，經濟加速復甦。2023年，中國國內生產總值超過126萬億元，比上年增長5.2%，增速比2022年加快2.2個百分點。全年社會消費品零售總額超47萬億元，比上年增長7.2%，市場規模持續擴大，需求回升十分明顯。做好2024年經濟工作，實現經濟社會發展既定目標，必須繼續擴大有效需求，激發消費和投資活力。



馬克思主義認為，物質資料生產活動是人類生存發展的首要活動，在生產、流通、分配、消費四個經濟運行環節中，生產居於決定性地位。這就意味著，激活社會總需求應從供給側結構性改革著手。形成新質生產力是推動社會總供給結構優化的關鍵。生產力是人類改造自然、征服自然的能力，但生產力並不是人們赤手空拳所展現出來的力量，而是勞動者與生產資料結合起來開展生產的能力，包含了勞動者、勞動資料和勞動對象三大要素。習近平總書記指出，新質生產力“以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵”。因此，形成新質生產力，可以通過兩種機制激活有效需求。一方面，從新質生產力的主體要素看，勞動者素質和能力的提高可以帶來收入增長和支付能力的提高，進而擴大消費需求；從新質生產力的客體要素看，新的勞動資料和勞動對象的出現，會創造出新的產品和服務，這將引致消費升級進而擴大消費需求。另一方面，從新質生產力中主體和客體的結合方式看，勞動者、勞動資料、勞動對象的優化組合實質上就是微觀經濟主體開展投資活動的過程，促成這種優化組合的順利實施，將有效擴大投資需求。



以新的生產要素激活有支付能力的消費需求



文章分析，勞動者是生產力中最活躍的要素。唯物史觀認為，人既是社會生產的主體，更是社會生產的目的。勞動者通過消費活動恢復體力和腦力，也在消費活動中實現人的全面發展。從社會生產到個人消費，中間至少包括勞動力進入就業崗位和獲取勞動報酬兩個環節。從第一個環節看，新質生產力的形成可以為勞動者提供更多就業機會，為勞動者增加收入提供更多可能。因此，應根據發展新質生產力的需要，在新的人才需要和人力資源供給之間搭建橋梁，通過開設新的專業和學科，優化職業培訓體系，加快人才培養力度，更好滿足新型崗位的人才需要，進而使勞動者獲得更多收入。從第二個環節看，新質生產力催生的勞動崗位可以為勞動者提供更高的收入份額。因此，初次分配應向勞動者特別是高素質勞動力傾斜，鼓勵企業在產品研發、模式設計、基礎研究、渠道開發、品牌打造等崗位為高層次人才提供更優越的收入條件，從整體上提高腦力勞動、技術勞動和管理勞動的回報。



從新質生產力的客體要素看，新的勞動資料和勞動對象的出現將有力帶動消費升級，創新的產品類型、良好的產品質量、優質的產品服務，都是挖掘消費需求的有效手段。一方面，新的勞動資料特別是勞動工具的創新將有助於開發新的商業模式，為消費活動提供新的渠道。譬如，新一代通信技術創造了電商、直播、眾籌、社區團購等新的消費方式，極大降低了消費活動的交易成本，使得全國乃至全球商品都可進入消費者的購物清單。另一方面，勞動對象的創新將直接形成產品創新，創造出新的消費需求。譬如，基於新材料的產品創新不僅改變了生產生活環境，也使得產品性能更為多樣化，從而更好地滿足消費者的個性化需要。

