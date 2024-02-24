中評社北京2月24日電／現代物流一頭連著生產，一頭連著消費，高度集成並融合運輸、倉儲、分撥、配送、信息等服務功能，是延伸產業鏈、提升價值鏈、打造供應鏈的重要支撐，在構建現代流通體系、促進形成強大國內市場、建設現代化經濟體系、推動高質量發展中發揮著先導性、基礎性、戰略性作用。去年底召開的中央經濟工作會議強調：“加快全國統一大市場建設，著力破除各種形式的地方保護和市場分割。有效降低全社會物流成本。”



人民日報發表北京物資學院教授韓嵩文章表示，近年來，中國現代物流發展取得積極成效，服務質量效益明顯提升，社會物流成本穩步下降。當前，中國正在加快構建新發展格局、推動高質量發展。進一步降低全社會物流成本，對於降低交易成本、暢通經濟循環、釋放內需潛力、鞏固經濟回升向好的良好勢頭具有重要意義。我們要貫徹落實黨中央決策部署，加快建設供需適配、內外聯通、安全高效、智慧綠色的現代物流體系，推動物流業提質增效降本，有效降低全社會物流成本，為加快構建新發展格局提供有力支撐，為推進中國式現代化提供堅強保障。



文章提出，提升物流業數字化水平。近年來，數字技術在物流領域廣泛應用，網絡貨運、數字倉庫、無接觸配送等“互聯網+”高效物流新模式新業態不斷湧現。應用物聯網、大數據、人工智能等先進技術，實現物流信息的實時共享、物流過程的智能調度、物流服務的精準匹配，有利於促進商品要素資源的暢通流動。要加快運輸、倉儲、配送、流通加工、包裝、裝卸等領域數字化改造、智慧化升級和服務創新，優化物流資源配置，提升物流質量效率。推動物流企業“上雲用數賦智”，提升信息處理能力和響應速度，通過數據分析優化物流運作，降低物流成本。鼓勵智慧物流技術與模式創新，促進自動化、無人化、智慧化物流技術裝備以及自動感知、自動控制、智慧決策等智慧管理技術應用。推動物流設施設備全面聯網，實現作業流程透明化、智慧設備全連接，促進物流信息交互聯通。不斷增強物流科技創新能力，進一步完善產學研融合機制，推動建設一批現代物流科創中心和國家工程研究中心。



推動物流業提質增效降本。解決跨運輸方式、跨作業環節瓶頸問題，優化貨物運輸結構等，有助於提高物流運行效率，系統性降低物流成本。要促進全鏈條降成本。依托國家物流樞紐、國家骨幹冷鏈物流基地等重大物流基礎設施，提高幹線運輸規模化水平和支線運輸網絡化覆蓋面，完善末端配送網點布局；推動干支倉配一體化深度融入生產和流通，帶動生產布局和流通體系調整優化；鼓勵物流資源共享，整合分散的運輸、倉儲、配送能力，發展共建船隊車隊、共享倉儲、共同配送、統倉統配等組織模式。要推進結構性降成本。加快推進鐵路專用線進港區、連園區、接廠區，合理有序推進大宗商品等中長距離運輸“公轉鐵”“公轉水”；完善內河水運網絡，統籌江海直達、江海聯運發展，發揮近海航線、長江水道、珠江水道等水運效能；推進鐵水聯運業務單證電子化，促進鐵路、港口信息互聯；支持港口、鐵路場站加快完善集疏運油氣管網，有效對接石化等產業布局，提高管道運輸比例。



促進物流業和製造業深度融合。促進企業協同發展、推動設施聯動發展、支持生態融合發展，能夠從深層次降低物流成本。要支持物流企業與製造企業創新供應鏈協同運營模式，將物流服務深度嵌入製造供應鏈體系，引導製造企業與物流企業建立互利共贏的長期戰略合作關係，提升供應鏈協同效率，實現規模化組織、專業化服務、社會化協同。加強工業園區、產業集群與國家物流樞紐、物流園區、物流中心等設施布局銜接、聯動發展，促進物流供需規模化對接，減少物流設施重復建設和閑置。統籌推進工業互聯網和智慧物流體系同步設計、一體建設、協同運作，促進製造業供應鏈上下游企業加強採購、生產、流通等環節信息實時采集、互聯共享，實現物流資源共享和過程協同，形成技術驅動、平台賦能的物流業和製造業融合發展新生態。





