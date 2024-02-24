中評社北京2月24日電／民族要復興，鄉村必振興。實施鄉村振興戰略是關係全面建設社會主義現代化國家的全局性、歷史性任務。中央經濟工作會議強調，“要錨定建設農業強國目標，學習運用‘千萬工程’經驗，有力有效推進鄉村全面振興”。中央農村工作會議指出，“把推進鄉村全面振興作為新時代新征程‘三農’工作的總抓手”“有力有效推進鄉村全面振興，以加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設”。新時代新征程做好“三農”工作，必須以更加有力的舉措和行動，推進鄉村全面振興不斷取得實質性進展、階段性成果。



充分認識推進鄉村全面振興的重大意義



中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。習近平總書記深刻指出，“中國式現代化既要有城市的現代化，又要有農業農村現代化”“全面推進鄉村振興是新時代建設農業強國的重要任務”。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作的重中之重，打贏人類歷史上規模最大的脫貧攻堅戰，歷史性地解決了絕對貧困問題，億萬農民同步邁入全面小康，在實現共同富裕的道路上邁出堅實的一大步。脫貧摘帽不是終點，而是新生活、新奮鬥的起點。習近平總書記強調，脫貧攻堅取得勝利後，要全面推進鄉村振興，這是“三農”工作重心的歷史性轉移。



鄉村振興戰略實施以來，“四梁八柱”制度框架和基本政策體系已經形成，鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興扎實推進。全國糧食產量連年穩定在1.3萬億斤以上，蔬菜、水果、肉類等主要農產品供應充足，新產業新業態蓬勃發展；新型農業生產經營主體大量湧現，鄉村人才隊伍更加“實用、管用、好用”；農耕文化得到良好保護和傳承，昂揚向上的鄉村新貌不斷展現；農業綠色發展成效顯著，鄉村更加美麗宜居；鄉村治理質效顯著提升，農民收入保持較快增長。



儘管鄉村振興成效顯著，但農業基礎還不夠穩固，城鄉區域發展和收入分配差距較大，城鄉發展不平衡、農村發展不充分現象仍然存在。全面建設社會主義現代化國家，實現中華民族偉大復興，最艱巨最繁重的任務依然在農村，最廣泛最深厚的基礎依然在農村。以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，對“三農”工作提出了新的更高要求。要確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中，必須全方位夯實糧食安全根基；要更好滿足人民日益增長的美好生活需要，必須實現農業高質量發展；要讓農村基本具備現代生活條件，必須實現人與自然和諧共生、建設宜居宜業和美鄉村；要增強我國經濟韌性，必須暢通工農城鄉循環。總之，解決好發展不平衡不充分問題，重點難點在“三農”；構建新發展格局，潛力後勁在“三農”；應對國內外各種風險挑戰，基礎支撐在“三農”。



以“千萬工程”經驗為引領提升鄉村振興實效



“千村示範、萬村整治”工程是習近平總書記在浙江工作時親自謀劃、親自部署、親自推動的一項重大決策，不僅深刻改變了浙江農村的整體面貌，更為推進鄉村全面振興作出了先行探索和示範引路。20多年來，“千萬工程”的範圍不斷拓展、內涵不斷豐富，已經成為涵蓋農村經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和黨的建設在內的一項系統性工程。



“千萬工程”經驗具有普遍的借鑒意義和旺盛的實踐活力。比如，堅持以整治環境為先手棋，全面推進廁所、垃圾、污水“三大革命”，全域建設美麗鄉村；堅持以業為基，精準務實培育鄉村產業，因地制宜發展特色優勢產業；注重推動農村物質文明和精神文明相協調，把農村建設成農民心有所栖、心有所依的美好家園；堅持“村裡的事情大家商量著辦”，抓黨建促鄉村振興，充分發揮農村基層黨組織戰鬥堡壘作用；建立以工促農、以城帶鄉的建設機制，著力縮小城鄉差距；等等。



“千萬工程”經驗的精髓在於蘊含其中的理念方法。學習運用“千萬工程”經驗，不是要原封不動照抄照搬某個點上的具體做法，而是要從農民群眾反映強烈的實際問題出發，找准鄉村振興的有效途徑，進一步明確幹什麼、怎麼幹。學習運用“千萬工程”經驗，關鍵在於提升全面推進鄉村振興實效，堅持一張藍圖繪到底，推動重點任務攻堅落實、重點領域改革突破，以釘釘子精神鍥而不舍幹下去。



推進鄉村全面振興的重點任務



新時代新征程，要乘勢而上、接續奮鬥，堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作的重中之重，堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展，壓實五級書記抓鄉村振興責任，以釘釘子精神抓好黨中央關於“三農”工作決策部署落實落地。



確保國家糧食安全。保障糧食安全，關鍵在於落實藏糧於地、藏糧於技戰略。實施糧食單產提升工程，著力提高大豆單產。積極探索建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制，促進主產區糧食生產穩定發展。加強耕地保護和建設，全力提升耕地質量，優先把東北黑土地區、平原地區、具備水利灌溉條件地區的耕地建成高標準農田。支持農業科技創新平台建設，加快推進種業振興行動。



確保不發生規模性返貧。這是鄉村振興的前提和必須守住的底線。當前，我國已經建立防止返貧的監測幫扶機制，探索出很多有效的產業就業幫扶措施，守住了不發生規模性返貧的底線。下一步要繼續抓好防止返貧監測，加強對重點地區的幫扶，提高幫扶支持實效，增強脫貧地區和脫貧群眾內生發展動力，讓脫貧基礎更加穩固、成效更可持續。



提升鄉村產業發展水平。要把產業振興作為鄉村振興的重中之重。堅持產業興農、質量興農、綠色興農，精準務實培育鄉村產業，滿足城鄉居民消費需求。樹立大農業觀、大食物觀，堅持農林牧漁並舉，充分挖掘農業多種功能、鄉村多元價值，加快把農業建成現代化大產業。完善聯農帶農機制，讓農民分享更多產業增值收益。



提升鄉村建設水平。圍繞逐步使農村基本具備現代生活條件，穩妥推進鄉村建設，重點加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，深入實施農村人居環境整治提升行動，推進農村基礎設施補短板，提升農村基本公共服務水平。充分考慮鄉村人口變化趨勢，優化村莊布局、產業結構、公共服務配置。



提升鄉村治理水平。加強和創新農村社會管理，要以保障和改善農村民生為優先方向，樹立系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理理念。創新鄉村治理方式方法，推廣應用積分制、清單制、數字化等治理方式，提高農民參與鄉村治理的積極性。創新農村精神文明建設工作方法，加強農村公共文化陣地建設，深入推動農村移風易俗，增強農村精神文明建設實效。



強化科技和改革雙輪驅動。優化農業農村科技創新體系，加大農業核心技術攻關力度。加快推進農村重點領域和關鍵環節改革，穩妥推進第二輪土地承包到期後再延長30年試點，穩慎抓好農村宅基地制度改革試點，深化農村集體產權制度改革，促進縣域城鄉融合發展。



來源：經濟日報 作者：張海鵬（中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員、農村發展研究所副所長)



