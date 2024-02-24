全力以赴優化營商環境

中評社北京2月24日電／日前，多地召開的“新春第一會”，都將優化營商環境作為重要議題。許多新舉措、新提法讓人眼前一亮，如上海強調“堅持以企業感受為導向”，吉林提出“努力在全社會形成大膽探索、幹事創業、寬容失敗的濃厚氛圍”，等等。在優化營商環境這條賽道上，各地已經全力開跑。



應對當前經濟下行壓力、提振經營主體信心，優化營商環境是關鍵之舉。市場活力和企業生命力離不開優良的營商環境，全面深化改革和體制機制創新也要把優化營商環境作為一個重要抓手。必須下更大力氣、花更多心思，見真章出實效。



優化營商環境，既要抓大，也不放小。建設市場化法治化國際化一流營商環境是一項系統工程，需要加強協同統籌部署，尤其需要注重宏觀政策取向一致性評估，營造穩定透明可預期的政策環境。要敢啃硬骨頭、勇闖深水區，拿出更多改革進取的魄力和行動。廣大中小微企業散布於市場各個領域，對營商環境的感受和評價往往來自於局部和細節，相關部門更需要拿出“店小二”精神竭誠服務、下“綉花功夫”精雕細琢。今年不少地方都強調落實惠企政策“免申即享”“即申即享”，讓企業“少跑腿”“零跑腿”等，正是體現了抓大也不放小，通過細化服務減少政策與企業感受之間的“溫差”。



優化營商環境的舉措是否有效，離不開調查研究，廣泛聽取群眾和專家意見，緊密結合市場動態和企業關切出新招，有效提升政策科學性和精準性。在創新上，需立足地方實際，避免照抄硬搬，講求方式方法，力戒形式主義。同時也要注重政策的延續性。近年來各地圍繞優化營商環境密集出台了系列舉措，政策效能持續釋放。要進一步將這些政策落實落細，加強宣傳解讀，讓企業真正看得懂、用得上，心中有底可預期。



營商環境好不好，企業最有發言權。採取各項舉措，要真正聚焦企業需求、關注企業感受、傾聽企業建議。近期一些地方的“新春第一會”，就是將民營企業“請進門”座談，認真聽取他們對營商環境的意見和訴求，既務實也暖心。優化營商環境是一項“永不竣工”的工程。真正俯下身、沉下心，凝聚最大合力，才能打造人人、時時、處處都重營商環境的良好氛圍。



來源：經濟日報 作者：金觀平



