持續優化金融市場結構

中評社北京2月24日電／建設結構合理的金融市場體系，是加快建設中國特色現代金融體系的重要目標。我國金融改革發展已取得重大成就，初步建立了多元化、多領域、多層次的金融市場體系。截至目前，我國已經擁有全球最大的銀行市場，全球第二大保險、債券市場。不過，我國金融市場體系還存在諸多不足，金融市場的深度和廣度有待繼續拓展，金融服務的品種和質量有待持續優化，金融市場的運行效率有待切實加強。對此，應在優化市場結構上下足功夫。



優化金融市場體系，須有效疏通資金進入實體經濟的渠道，切實提升實體經濟的融資便利度及效率。眼下，應加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持力度，做好金融高質量發展的五篇大文章，推動科技創新、綠色低碳和數字經濟轉型，積極支持養老民生產業和普惠金融高質量發展。這要求統籌發展銀行、保險、外匯等市場業態，根據不同市場運行模式和特點，積極拓展新業務、新產品和新服務，形成相互補充、彼此呼應、靈活高效的金融市場體系。



隨著信息技術的發展和金融創新的實施，金融業正向科技金融和數字金融快速邁進，國內銀行、保險等傳統市場的運作模式不斷創新，服務國家戰略的核心功能切實增強，金融為民的普惠服務模式持續完善。要進一步深化國有商業銀行改革，支持大中小銀行協同發展，積極改革優化政策性金融體系；全面支持多支柱養老保險體系的發展，積極擴大普惠性保險產品供給，切實提升險資服務實體經濟能力。



金融市場體系結構的變化是監管與市場共同努力的結果。監管部門應加強橫向溝通與協作，建立健全跨市場、跨部門、跨行業的監管協調機制，實現信息共享和監管合作，確保金融市場結構合理、規則互洽、運作流暢、服務高效。應廣泛聽取市場各方意見，持續完善金融市場發展規劃和具體實施方案，堅持在市場化法治化基礎上推進金融創新，持續開發新市場、新業務和新模式。積極推動金融市場高水平開放，統籌境內外金融市場和相關資源，高水平服務中國企業“走出去”。還要切實加強金融風險防控與管理，建立風險早預警、早發現、早處置的全流程管理機制，堅決打好防範化解重大風險的攻堅戰。



來源：經濟日報 作者：聶無逸



