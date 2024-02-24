﻿夏寶龍與立法會議員交流　關注經濟民生

夏寶龍主任（右二）在行政長官李家超（左二）陪同下，與立法會議員進行座談交流。（圖源：大公報） 中評社北京2月24日電／據大公報報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日繼續在港考察調研。他上午在行政長官李家超陪同下，與全體行政會議非官守議員共進工作早餐。其後與立法會主席梁君彥和議員代表見面交流。下午，夏寶龍考察國際調解院籌備辦公室，並在政府總部與企業家代表座談，就香港經濟發展進行深入交流。



出席議員包括立法會內務委員會、財務委員會及轄下兩個小組委員會，以及18個事務委員會的正副主席。多名與會人士表示，夏寶龍向大家表達了中央對香港的關心，他仔細聆聽各界聲音，關注香港經濟民生等發展，對香港的未來充滿信心。＼大公報記者 龔學鳴



香港是國家“掌上明珠”



與會人士紛紛指出，今次會面感受到中央非常關心香港經濟發展和民生。據悉，夏寶龍在回應議員提及23條立法時表示，完成立法後可集中精神拚經濟，並指出香港是國家的“掌上明珠”。



立法會內務委員會主席李慧琼表示，夏寶龍向大家表達了中央對香港的關心。會上，有部分議員有機會向夏寶龍介紹香港最新的情況，大家就不同議題發言，包括香港的經濟發展、融入大灣區、愛國主義教育、北部都會區、23條立法等。李慧琼表示，自己就愛國主義教育向夏寶龍主任報告。她指出，自從全國人大常委會通過愛國主義教育法後，特區政府迅速回應，早前司長也要求各部門用好國家75周年的國慶時間，進一步做好愛國主義教育，她提出希望進一步開放軍營，在重要的節日可以參觀軍營和展覽中心，讓中小學生讀書期間已經有機會認識國家的發展。



議員：夏主任為我們打氣



立法會發展事務委員會主席盧偉國表示，當前香港經濟民生發展面臨一些挑戰，夏寶龍主任與立法會議員的會面是對議員們，也是對香港社會打氣。



立法會教育事務委員會主席梁美芬表示，感謝夏主任為議員們打氣，特別對香港的發展，再三給予很清晰的信息。她指出，國家會全力支持立法會議員提出不同的意見，面對經濟的困難，各議員都有不同的建議，但整體會面之後覺得對香港未來充滿信心。

