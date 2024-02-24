C919海外亮相　國際合作又添新典範

2月20日，一架中國商飛公司C919客機在新加坡航展上做飛行表演。（來源：新華社） 中評社北京2月24日電／中國國產大型客機C919近日迎來國際首秀，成為亞洲最大航空盛會新加坡航展上的“明星飛機”。作為中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，C919亮相海外，展示了中國航空工業的實力和潛力，也彰顯中國的開放胸懷和國際合作能力。



“很多人都想看看實際的飛機，看看它的性能和飛行狀態。”在新加坡航展上，C919在各國專業觀眾和眾多國際媒體面前進行了航展上首次正式飛行表演；在室外靜態展示區，各國重要客戶、特邀嘉賓和專業觀眾登機參觀C919，準備進入機艙的觀眾排起了長隊。新加坡經濟發展局執行副總裁許凱琳說，中國企業參與本次航展是一個積極的、鼓舞人心的信號。



C919鼓舞世界，因為它是國際合作的碩果。航空工業是一個全球性產業，匯聚了全球頂尖技術和智慧。作為“現代製造業的一顆明珠”，大型客機研製涉及大量精密零部件，不可能僅靠一個國家或企業的力量。C919的零部件供應商中包括美國通用電氣、霍尼韋爾等全球知名企業，國際供應商從C919的成功中受益，共享這份驕傲。霍尼韋爾航空航天集團亞太區總裁徐軍說：“霍尼韋爾不僅是中國航空業發展的見證者和同行者，更是參與者與貢獻者。中國航空業取得的發展舉世矚目，我們對未來充滿信心。我們也希望，C919越賣越好。”



也許有人會質疑，C919的零部件有不少來自國際協作，能算是國產嗎？實際上，總體集成是大飛機製造的核心技術之一。光各種各樣的接口，C919飛機上就有幾百萬個；關係到液壓、航電等多系統之間的關聯，絕不是簡單的拼接。2000多份機翼圖紙，機頭、機身、機翼、翼吊發動機等一體化設計，近200項專利申請……擁有完全自主知識產權的C919，全部設計均由中國人自己的團隊自主完成，標誌著中國航空工業的飛躍。



C919鼓舞世界，還因為它是世界航空業的活水。C919的此次亮相被國際航空業觀察人士稱為“本屆航展的故事主線”。C919飛出國門，打破了非“A”（空客）即“B”（波音）的局面，為各國航空公司提供了“C”（中國商飛）選項。C919大型客機採用先進的氣動設計、推進系統和材料，碳排放更低、燃油效率更高。先進的駕駛艙設計可有效降低飛行員工作負荷，人性化的客艙設計可為旅客提供舒適的乘坐環境。從去年5月圓滿完成首次商業載客飛行以來，C919至今已交付了4架，安全運送旅客超11萬人次。目前，C919的訂單已經超過1200架，不乏來自全球領先飛機租賃公司AerCap和文萊騏驥航空等的海外訂單。



波音亞太區商業營銷董事總經理戴夫·舒爾特表示，C919是一款“具有持續競爭力”的飛機，“我們將開始與之競爭”。空客商用飛機業務首席執行官克里斯蒂安·謝勒表示，“我們不想把頭埋在沙子裡”，空客“從根本上認為中國商飛是未來的競爭對手”。良性的競爭會帶動整個產業的發展，中國大飛機的國際化之路，致力於通過合作與其他國家夥伴實現共贏；對歐美企業來說，在考慮競爭的同時，更應思考合作，攜手做大蛋糕，拓展更廣闊的市場，共享世界航空業發展的紅利。