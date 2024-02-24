﻿紐約陷住房危機　50年來最嚴重

紐約深陷住房危機，去年2月，一名無家可歸者在寒風中坐在街上。（圖源：路透社） 中評社北京2月24日電／據大公報報導，隨著美聯儲不斷加息，美國房貸利率在去年第四季度一度達到了2000年12月以來的最高水平。高利率和房價將潛在買家拒之門外，對他們來說這是有史以來最難以負擔的樓市之一。而現任房主不願放棄成本較低的貸款，進一步助長了全美範圍內房源短缺，大城市更是首當其衝。本月初，紐約市住房緊張問題達到50年來最嚴重水平，顯示房屋建造嚴重落後於市場需求。



紐約市政府本月初發布的數據顯示，到2023年，空置和可用的租賃住房單元比例下降至1.4%，達到1968年來最低空置率。通常來說，一座城市“健康”的空置率約為5%至8%，較高的空置率意味著租房者在市場上有更多選擇；同時業主將更有可能需要爭取租戶，減緩租金上漲。



紐約官員將空置率低於5%視為“住房緊急情況”，而2023年空置和可用的租賃住房單元比例從上次2021年調查的4.5%下降至1.4%。紐約市市長亞當斯表示，最新數據清楚地表明了“紐約市對住房需求，遠遠超過了我們建造住房的能力”。住房專家估計，紐約市需要建造數十萬套房屋，才能滿足住房需求。但到目前為止，該市和州尚未採取措施加速住房開發，以解決危機。



紐約客過半收入交房租



紐約市的住房危機加劇，低收入者往往是受衝擊最嚴重的群體。據報導，紐約每月租金低於1650美元（約為全市租金中位數）的公寓空置率不到1%。租金較高的公寓亦受到了住房緊縮的影響，2023年租金超過2400美元的公寓中，衹有不到4%可供出售，不到2021年和2017年類似數值的一半。



羅賓漢與哥倫比亞大學貧困與社會政策中心21日發布最新報告顯示，2021年至2022年間，紐約貧困人口從150萬增加到200萬，貧困率從18%上升到23%，幾乎達到全美平均值（12%）的兩倍。紐約市56%的人口屬於貧困或低收入，或正面臨維持收支平衡的挑戰。



據報導，典型的紐約市家庭年收入約為7萬美元，其中超過一半都將用於房屋租金。紐約市高昂的住房成本，持續迫使家庭和勞工階級離開城市，威脅該市經濟。與此同時，大量移民湧入使該市的無家可歸者收容所系統不堪重負。

