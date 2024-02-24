天津市與中國石油簽署戰略合作協議

（來源：新華社） 中評社北京2月24日電／據天津日報報導，2月23日，天津市人民政府與中國石油天然氣集團有限公司簽署戰略合作協議。市委書記陳敏爾，市委副書記、市長張工與中國石油黨組書記、董事長戴厚良，黨組副書記、總經理侯啟軍一行座談並見證簽約。



陳敏爾、張工代表市委、市政府感謝中國石油長期以來對天津發展的支持。陳敏爾、張工說，習近平總書記視察天津並發表重要講話，提出了在發展新質生產力上善作善成、在進一步全面深化改革開放上善作善成、在推動文化傳承發展上善作善成、在提升城市治理現代化水平上善作善成的重要要求，為新征程天津工作指明了前進方向、提供了行動遵循。我們把習近平總書記的關懷期望轉化為強大精神動力、工作動力、發展動力，聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發展這一首要任務，立足全國先進製造研發基地功能定位，以推進京津冀協同發展為戰略牽引，深化科技創新、產業煥新、城市更新，有效盤活存量、培育增量、提升質量，努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。希望中國石油在已有合作基礎上，深化油氣開發、科技創新、裝備製造、生產性服務業等領域務實合作，在津布局更多項目和業務，努力實現共贏發展。



戴厚良簡要介紹了中國石油發展情況和在津業務布局。他表示，中國石油將深入貫徹習近平總書記視察天津重要講話精神，認真落實京津冀協同發展重大國家戰略，充分發揮自身優勢，加快推進在津業務發展，加大清潔能源供應力度，拓展合作空間，為保障國家能源安全，助力天津形成更多新質生產力、實現高質量發展作出新貢獻。



根據協議，雙方將在油氣勘探開發、能源供應、油氣與新能源融合發展、煉化一體化、金融服務等方面進一步加強合作。



中國石油黃永章等負責同志，市領導劉桂平、王力軍、朱鵬，市政府秘書長和市有關部門、區負責同志參加。