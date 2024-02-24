美西方借納瓦利內之死能掀起多大風浪？

2021年2月20日，納瓦利內在莫斯科出庭。（來源：新華社） 中評社北京2月24日電／據新華社報導，俄羅斯反對派人士納瓦利內近日在獄中突然死亡，原因不明。美國為首的西方世界馬上就坐不住了，不約而同把矛頭指向俄羅斯，稱這是一次“政治迫害”。俄外交部回應說，納瓦利內之死需要等待法醫檢查和調查結果。



納瓦利內一直被西方吹捧為有影響的反對派人物，並被西方長期作為擾亂俄政局的“工具人”。但近年來其在俄政治影響力持續下降，如今已十分微弱。美西方借機興妖作怪，目的直指俄即將舉行的總統選舉。作用幾何？新華社記者為您解局——



突死獄中



納瓦利內1976年出生於莫斯科州，以發起網絡反腐聞名，曾頻繁組織街頭抗議活動。他被西方視作俄反對派領袖人物，而塔斯社等俄官方媒體至今對其身份定性是“網絡博主”。



因涉嫌侵吞企業巨額資產，納瓦利內於2013年和2014年被法院判處緩刑。2021年，俄執法機構以他多次違反緩刑規定為由將其逮捕，隨後他獲刑兩年8個月。此後兩年，納瓦利內又因捐款欺詐、藐視法庭和組織極端主義團體罪獲刑，累計刑期超過30年。



2024年2月16日，俄聯邦監獄管理局亞馬爾－涅涅茨自治區總局通報說，納瓦利內於該地區第三懲教所的獄中突然身亡。



通報說，納瓦利內在散步後突感不適暈倒。據俄媒報導，獄方醫護人員兩分鐘內趕到現場搶救，救護車7分鐘內抵達，急救醫生進行半個多小時搶救未果。“今日俄羅斯”電視台援引消息人士的話報導稱，初步判斷納瓦利內死因是血栓脫落。

