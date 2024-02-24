網評：在鄉村博物館遇見詩和遠方

中評社北京2月24日電／來源：光明日報 作者：李昊翔

這個春節，遍布各地的鄉村博物館吸引了一批批遊客。遊客們通過親子互動、農活體驗等活動，迎接春天。走進鄉村博物館，特有的時令年節、悠久的農耕文化，成為現今返鄉游子尋根憶昔的新民俗。別樣的鄉村博物館奇妙游，為眾多游子和遊客打造了一個嶄新的文化空間，喚起人們對家鄉的自豪與熱愛。



用老物件記錄鄉愁、以舊時光溫潤人心，這是鄉村文博場館的獨特功能。各具特色的主題展覽體現了原生態的鄉村人文魅力，成為當地鄉村歷史和文化的絕佳展示平台。廣袤鄉村以其豐饒的鄉土資源、淳朴的民風習俗，在千百年的歲月流轉中，沉澱出自身獨有的歷史痕跡，化為鄉村博物館的底蘊內核。在鄉村振興背景下，建設有文化底蘊、有地方特色、有時代新意的鄉村博物館，不僅能夠滿足人民群眾日益增長的精神文化需要，更成為鄉村文化振興的生動展現。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視中華優秀傳統文化傳承與弘揚，有關部門先後出台了《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》《關於做好中國傳統村落數字博物館優秀村落建館工作的通知》等政策文件，推動我國博物館在場館建設、文物保護、藏品研究等方面不斷取得新進展。2022年，《關於推動文化產業賦能鄉村振興的意見》強調“推動更多美術元素、藝術元素應用到鄉村規劃建設，鼓勵興辦特色書店、劇場、博物館、美術館、圖書館、文創館”，為鄉村博物館的未來發展指明方向。近年來，全國各地紛紛行動，充分發掘、保護和利用鄉村文化資源，鄉村博物館建設亮點紛呈、成效顯著。



放眼全國，鄉村博物館切切實實為廣大農村群眾帶來了文化陶冶和精神滋養。未來，鄉村博物館建設要在規劃設計、運營管理、產業聯動等方面持續發力。一是立足鄉土，深挖特色。科學謀劃鄉村博物館建設的長遠規劃和定位設計，將鄉村博物館建設與鄉村規劃相銜接，與地域環境相融合，與文化需求相匹配。深入挖掘當地歷史文化、風俗習慣、傳統技藝以及村史逸事等，做到“一館一策”“一村一品”，真正打造出“土”得有文化底蘊、“土”得有地方特色、“土”得有時代新意的鄉村博物館特色。二是活化展陳，豐富體驗。鄉村博物館要“活”得長久、精彩，日常運營管理是關鍵。應在充分考慮受眾需求基礎上，針對性推出相應服務舉措；創新展陳手段，提高展陳水平，把文化內容、文化符號、文化故事融入展陳設計。三是多元協同，文旅融合。鄉村博物館既是凝聚鄉情民心的家園，也是帶動產業發展的平台。要堅持“政府主導、社會參與、文旅融合、共建共享”，積極引入村民、鄉賢等參與場館設計建設、工藝創作、講解導覽、志願服務等，增加就業崗位，增強村民的積極性和認同感。注重跨界融合，引入相關領域企業、團隊打造文旅品牌，探索“文商體旅”深度融合新鏈條，帶動鄉村旅遊發展，使鄉村博物館真正成為鄉村發展的聚寶盆，實現鄉村博物館社會效益、文化效益和經濟效益的共贏，以鄉村博物館的蓬勃發展為鄉村振興注入不竭動能。