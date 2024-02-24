網評：舉報違章就該理直氣壯

中評社北京2月24日電／來源：廣州日報 作者：譚敏

近日，一女子發文稱自己和丈夫節後開車返程，被堵在湖南省內高速上，看到部分車輛占用應急車道行駛，她與丈夫將50餘輛違規車輛拍下，上傳到湖南高速警察便民服務平台，獲獎金1500元。（2月21日九派新聞）



這一事件在網上激起了網友們的熱烈討論。有人羨慕，“感覺自己錯過了一個億”；有人贊同，“建議增加獎勵，讓違章的人陷入人們的汪洋大海”；有人有異議，“支持舉報，但不應該給錢”……網友們雖各有各的立場，但對於車輛占用應急車道行駛這一點，顯然都不贊同。



應急車道是高速公路上專門供工程救險、消防救援、醫療救護或民警執行緊急公務等處理應急事務的車輛使用的，在危急關頭是一條生命通道。但是，違法占用應急車道的情況時有發生，特別是高速路堵車的時候，有些人為了趕時間或者圖方便，就把自己的車開到應急車道上，或者在應急車道上停車休息、打電話、吃飯等。這樣做不僅違反了交通規則，還可能造成極為嚴重的後果。因應急通道被占用，導致消防人員和120車輛無法及時趕到交通事故現場，造成人員傷亡的慘劇已發生過多次。血的教訓慘重，當引以為鑒。



交警不可能時時都在，電子眼也不是處處都有，違法者很容易滋生僥幸心理，認為自己占了應急車道也不會被抓到。鼓勵廣大交通參與者隨手拍，舉報交通違法行為，不僅可以起到震懾作用，還可以提高公眾參與維護公共秩序的主動性和積極性，讓守法行車、文明行車的理念更加深入人心。依法辦事，讓應急車道更通暢，舉報者就該理直氣壯。