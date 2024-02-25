北京來論：穩步推進台灣海峽治理新常態

清華大學台灣研究院副教授鄭振清（中評社資料圖） 中評社北京2月25日電（作者 鄭振清）2月14日大年初五，台灣方面海巡艇在廈金海域粗暴追趕、碰撞導致大陸漁船翻覆、2名大陸漁民遇難，釀成兩岸關系悲劇事件。台灣海巡部門辯稱是因該漁船進入其“禁止、限制水域”才進行“執法”而導致事件。大陸民衆對台方非法巡查、粗暴追撞、草菅人命的做法十分不滿，表示強烈憤慨。大陸有關部門立即行動起來，在法理原則、事件調查善後、海域執法等方面捍衛一個中國原則，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全，穩步推進台灣海峽治理新常態。



在法理原則方面，正如國務院台辦發言人2月17日發表的聲明所言，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說。



此次事件發生的根源，是台灣當局單方面在金門、馬祖等島嶼周邊劃定“禁限制水域綫”，并由其海巡部門進行所謂的“巡查執法”，破壞兩岸漁民在廈金海域的傳統漁場。2016年5月民進黨上台以來，台方海巡部門加強對所謂“禁止、限制水域”的巡查，以“驅離、扣留、裁罰、沒入”等方式查處“越界”的大陸漁船，手法粗暴、充滿惡意，導致大陸漁民生命和財產安全受到威脅。實際上，按照《聯合國海洋法公約》以及中國的《憲法》和法律，廈金海域在我國的領海和領海毗連區範圍內，中國政府完全有權利行使主權、主權權利和相應的行政管轄與執法權。國台辦發言人的有關聲明是依法嚴正表明一個中國的法理原則，否定台方所謂的“限制、禁止水域”，與近年來外交部和國防部等否定所謂“海峽中綫”一樣，因為這些“界綫”根本就不存在。

