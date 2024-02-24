美媒揭露美國如何借俄烏衝突大發其財

2023年2月19日，在美國首都華盛頓，一名抗議者手舉標語在林肯紀念堂前參加集會。（來源：新華社） 中評社北京2月24日電／據新華社報導，美國《華爾街日報》網站日前刊發題為《在歐洲的戰爭如何利好美國經濟》的文章，揭露美國經濟因俄烏衝突獲利頗豐的事實。



文章說，過去兩年，美國國防工業武器和彈藥訂單大增。美聯儲數據顯示，美國國防和航天領域的工業產值自俄烏衝突爆發以來增長了17.5%。拜登政府有官員表示，在950億美元的追加國防預算案中，有607億美元被指定用於烏克蘭，其中64%實際上將回流至美國國防工業。



文章說，歐洲國家成為美國軍火的“大客戶”。沃爾夫研究公司軍事工業分析師邁爾斯·沃爾頓說，歐洲各國政府近幾年在美國製造的噴氣式戰鬥機和其他軍事硬件上的支出相當於“一代人的投資”，過去幾年的投資等同於之前20年的投資。沃爾頓說，美國國務院最近表示，在截至去年9月的一年裡，美國有800多億美元的重大軍火交易，其中約500億美元的軍火都賣給了歐洲盟國，這是歷史正常水平的五倍多。



文章指出，當前局勢拉近了美歐關係，並且對美國更加有利，美國軍工業獲益只是表現之一。俄羅斯天然氣供應中斷刺激了歐洲對美國液化天然氣的需求。預計到2030年，美國的液化天然氣出口量將增加近一倍，其中約三分之二將出口到歐洲。



文章說，美國政府官員此前表示，分配給涉烏事務的資金正在重建美國的國防工業基礎，啟動和擴大武器彈藥生產線，並為40個州提供了就業支持。

