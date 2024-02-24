巴蜀韵味　“安逸熊貓”迎客來

成都國際熊貓燈會再現宋朝正月燈市場景。（大公報記者向芸攝） 中評社北京2月24日電／據大公報報導，“鼓吹連天沸五門，燈山萬炬動黃昏。”在陸游的詩文中，宋朝成都“十二月市”之正月燈市如此繁盛。如今，聲光電和科技的運用，讓逛燈會有了不一樣的體驗。在時隔四年後再次舉行的成都國際熊貓燈會上，六大組團20000餘盞花燈流光溢彩，其中各種熊貓燈組最是吸睛。



在燈會大門旁邊，一組“花開盛景”的燈組吸引了不少遊客拍照。在碩大的“芙蓉花”裡，一只“熊貓”歡笑著張開雙臂，仿佛在迎接大家。據瞭解，此次燈會在種植有3萬餘株芙蓉花的天府芙蓉園舉辦，將熊貓形象與芙蓉花融合在一起，象徵著和平、友愛與自然之美。



來到燈會大門，一只趴在門梁上的“熊貓”和兩只穿著紅衣的“熊貓”憨態可掬，“萬家燈火季，年味在成都”的大字和紅燈籠，讓新春的喜慶氛圍“拉滿”。穿過一個盛開著“芙蓉花”的走廊，一只大大的趴在“芙蓉花”裡的“熊貓”出現在遊客面前，“熊貓”面前有一碗青花瓷碗裝著的“蓋碗茶”，很有巴蜀韵味。



而在“雪山下的公園城市”燈組裡，成都IFS上的“爬樓熊貓”形象、三星堆黃金面具等與成都地標建築，在遠處“雪山”的映襯下，將傳統文化與現代城市融合在了一起。



（來源：大公報）