新潮湯圓爆款　吃出好彩頭

2月22日，高鐵乘務員穿漢服掛起元宵燈籠。（圖源：中新社） 中評社北京2月24日電／據大公報報導，元宵節到來，重要的節令食品元宵、湯圓也迎來了銷售高峰。記者走訪北京幾家小吃店看到，買元宵的市民都排起了長長的隊伍，黑芝麻、桂花等傳統風味銷量不減，而主打創新的“網紅元宵”則更獲年輕人的喜愛。各門店在餡料上繼續推陳出新，抹茶、玫瑰、椰子、榴梿等口味層出不窮，造型極具特色的“創意元宵”也十分受寵。有的店家還融入了低糖、粗糧等健康概念，打造屬於年輕消費者的“節日爆款”。



在北京一家超市，記者遇到一對父女購買了“柿柿如意”湯圓，父親陳先生表示，這款創意滿滿的湯圓造型像個小柿子，寓意“事事如意”，看起來十分喜慶，既好吃又能討個好彩頭。另一款花式湯圓“錢龍進寶”則是小龍的造型，可愛有趣受到不少消費者喜愛。超市工作人員說，最近創意元宵和湯圓非常受消費者青睞。



一些商家還開發了不少特色口味。北京東城區“龍大嬸餑餑鋪”的店長告訴記者，提拉米蘇、酸奶、榴梿等新潮口味元宵，差不多中午就會被年輕人買完。老字號錦芳小吃的店員告訴記者，這幾天日銷量都達到5萬斤以上，除了傳統的什錦、黑芝麻、桂花元宵依然熱銷外，山楂餡、藍莓餡、沙棘餡元宵今年也俘獲了大批年輕粉絲。



（來源：大公報）