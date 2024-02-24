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烏軍方稱又擊落一架俄軍A－50預警機
http://www.CRNTT.com   2024-02-24 11:01:14


　　中評社北京2月24日電／據新華社消息，烏克蘭空軍司令奧列修克23日晚在社交媒體發文稱，烏軍又擊落一架俄軍A－50空中預警機。

　　奧列修克在社交媒體發布了疑似俄軍戰機在夜間起火視頻，但他未透露具體細節。奧列修克還向烏國防部情報總局表示感謝。

　　據烏軍方此前發布的消息，1月14日晚，烏軍襲擊了俄軍飛行於亞速海空域的一架A－50預警機和一架IL－22空中指揮機，前者被擊落，後者迫降成功但遭到嚴重損毀。

　　（來源：新華網）

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