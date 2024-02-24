一艘移民船在馬耳他附近海域傾覆　5人死亡

中評社北京2月24日電／據新華社報導，馬耳他武裝部隊23日說，一艘載有34名非法移民的船只當天在馬耳他附近海域傾覆，造成至少5人死亡、8人受傷。



馬耳他武裝部隊副指揮官扎赫拉在弗洛裡亞納一個軍事基地舉行的發布會上說，當地時間上午10時45分，武裝部隊收到求救信號，當時該船距馬耳他南部海岸約5海里。武裝部隊隨後派遣一艘巡邏艇抵達現場。目前，獲救者已被送至居留中心。



目前，事故調查仍在進行中。



（來源：新華網）