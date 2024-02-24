﻿美歐制裁收效微　俄GDP逆勢增長

中評社北京2月24日電／據大公報消息，綜合路透社、《紐約時報》報導：當地時間23日，美國總統拜登宣布對“俄羅斯軍工複合體以及幫助俄羅斯獲取所需商品的第三國公司”等超過500個目標實施制裁。過去兩年，美歐對俄羅斯施加了史無前例的制裁，俄羅斯經濟在經歷了衝突初期震蕩之後，逐步展現出韌性。俄統計局本月發布的數據顯示，2023年俄國內生產總值（GDP）增長3.6%，高於全球平均水平的3%。美媒稱，俄羅斯“絕沒有被孤立，經濟上或外交上都沒有”。



截至去年年底，俄羅斯遭受的制裁總數突破歷史紀錄，已經超過1.75萬次。但是相關制裁僅在2022年對俄羅斯經濟造成了較大影響，在2023年對俄經濟的打擊相對有限。早在2022年10月，國際貨幣基金組織的報告就顯示，俄羅斯經濟萎縮狀況沒有預期嚴重。



俄羅斯有豐富石油和天然氣作底氣，禁得住西方圍剿。國際能源總署上月的報告指出，俄羅斯去年12月每天出口780萬桶石油，為9個月以來新高，僅略低於戰前水平。



為最大限度打壓俄羅斯，美歐已經凍結了俄中央銀行存在這些國家的約3000億美元資產，其中2000多億美元在歐洲。援烏資金告急的美國政府一直慫慂歐洲盟友，將這些錢全部沒收，用於資助烏克蘭。



（來源：大公報）