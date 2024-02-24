芝加哥華埠歡慶龍年春節舉辦大遊行

當地時間２月１８日，芝加哥華埠舉辦慶祝春節大遊行。圖為遊行中的舞獅表演。（來源：芝加哥華語論壇） 中評社北京2月24日電／據《芝加哥華語論壇》報報導，當地時間2月18日中午，美國芝加哥華人和各個族裔人士以壯觀的龍年大遊行慶祝傳統的春節。一年一度的大遊行活動從中午開始，吸引了成千上萬的觀眾。



中國駐芝加哥總領事趙建、副總領事黃黎明，芝加哥市長約翰遜、伊州財長方仲華、伊州州眾議員馬靜儀、庫克郡總裁普里克溫克爾、11區區長李慧華、華裔主播徐平、華商會會長李建明、大芝加哥華聯會代主席何達權等各界代表走在遊行隊伍的前列，頻頻向沿街兩側的觀眾揮手致意。



參加遊行的人們來自當地社團組織、學校、企業和政府機構和民選官員和候選人團隊，大家歡欣鼓舞，互祝新春，遊行者與觀眾們互動頻繁，充滿了喜慶與活力。整個遊行路線街道都被華麗的彩車、傳統的舞龍隊伍和色彩斑斕的裝飾點綴一新。



芝加哥市長約翰遜當選後首次出席了當天華埠遊行活動，並發表了熱情洋溢的祝賀詞。他說，我很自豪我們能慶祝龍年，因為我就出生在龍年。龍象徵著力量、勇氣和決心。他說，“當我們慶祝我們的文化並參加這樣的慶祝活動時，我們這座多元、充滿活力的城市就會蓬勃發展”。



中國總領館等遊行彩車上裝飾著紅色和金色的燈籠，以及栩栩如生的龍形裝飾，吸引了路過的行人和車輛的目光。遊行活動不僅吸引了華人社區的人們，也吸引了許多外來遊客和當地居民前來觀賞。許多參與者都表示，通過這樣的活動，不僅能夠慶祝傳統節日，更能夠增進文化交流，促進社區團結。



龍年大遊行是芝加哥華人社區一年一度的盛大慶典，也是這個多元文化城市的一道亮麗風景線。在這個特殊的日子里，華人社區展現出了其濃厚的文化底蘊和獨特的魅力，帶動了社區商業的繁榮，也為整個城市帶來了一場精彩紛呈的文化盛宴。



（來源：中國僑網）