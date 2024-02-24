新中式穿搭激揚新消費活力

中評社北京2月24日電／據北京日報報導，大紅鶴氅、秋香夾襖、織金撒花馬面裙，配上金絲鑲嵌掛珠釵……龍年首場降雪後，在北京各大景點的紅墻金瓦下、皇家園林間，湧出許多身著漢服的古典美人。衣香鬢影，環佩叮當，構成一幅幅極具中式審美的雪地盛景。



春節長假結束，漢服消費潮不僅持續席捲南北，還蔓延海外。北京服裝學院教授、全國十佳服裝設計師楊潔表示，當下漢服的設計、紋樣、搭配正快速迭代，朝著好看且好穿的方向進階，激發出更廣闊的消費需求。



漢服市場“開門紅”



“雪天穿披風絕了！”“這小姑娘的織金馬面裙，和古建築還挺般配”“你別說，這裡真的挺適合拍漢服”……2月21日龍年首場雪後，天壇公園隨處可見穿著漢服前來拍照留念的遊客。男子們換上圓領袍，姑娘們身穿琵琶袖長襖，還有孩子頭戴明制大帽，吸引著來往人群的目光。



穿著漢服逛古典園林，正成為新春潮流。“找我做妝造？排到元宵節後才有空位。”前門大栅欄附近一家漢服體驗店的店主李女士平均每天要給八九位顧客化妝盤頭。



據李女士觀察，今年以來，自帶漢服來做妝造的遊客明顯變多。他們不再僅從店裡租身行頭嘗鮮，而是帶著明確的個人風格和偏好。



妝造市場熱熱鬧鬧，漢服銷售也從春節前火到春節後，其中馬面裙成為爆款“頂流”。2月22日，記者看到，在漢服原創品牌“織造司”的拼多多店鋪，明制馬面裙累計已賣超過2.6萬件。該店最高月銷售額達到300多萬元。



記者獲悉，作為全國最大漢服生產基地的山東曹縣，以馬面裙為主的龍年拜年服銷售額已經超過了3億元。兔年臘月，拼多多漢服成交量同比增長5倍，馬面裙搜索量是去年同期的23倍，多個熱銷單品的銷售額均達到百萬元。

