今年京津冀將再圍繞重點產業協同招商

中評社北京2月24日電／據北京日報報導，京津冀協同發展走過10年，協同發展“走深走實”。2023年，京津冀三地首次試水聯合招商引資，實現51個重大項目簽約。記者昨天從北京市投資促進服務中心獲悉，今年三地在協同招商上還有不少動作，將圍繞重點產業鏈開展京津冀聯合推介，並組織三地相關企業進行對接合作。



去年服貿會上，投資北京全球峰會首次以京津冀協同招商推介形式舉辦，發布涉及京津冀三地的4大類共277個項目，招商總額894.5億元，向全球釋放發展機遇。



會上，協同招商結出累累碩果，簽約51個重大項目，涉及金額達1045.5億元。比如，海昌集團與通州區政府簽訂的北京海昌海洋公園項目，就是城市副中心首個國際級大型海洋文旅項目。項目總建築規模約14萬平方米，將規劃建設生態、科普、研學、互動、表演、藝術、網紅打卡、餐飲等多元業態集群，有望打造北京文旅消費新地標。



同時，三地投促部門在會上簽署了《京津冀投資促進戰略合作協議》，約定將從完善投資促進協同工作機制、聯合組織招商推介活動、開展產業鏈聯合招商等方面加強三地合作。



基於這些合作，京津冀三地今年將繼續開展協同招商引資，助力三地產業協同發展。市投促中心相關負責人介紹，今年將依托2024年京津冀產業鏈供應鏈大會，圍繞重點產業鏈開展京津冀聯合推介，並組織三地相關企業進行對接合作。配合相關部門圍繞“六鏈五群”產業布局，聚焦氫能、生物醫藥、網絡安全和工業互聯網、高端工業母機、新能源和智能網聯汽車、機器人等重點產業強鏈補鏈，吸引上下游關聯度高、帶動性強的企業和產業項目，在三地梯次合理布局。



在與承德市合作方面，市投促中心將組織投資北京全球合作夥伴、與承德主導產業相關的在京企業，赴承德開展考察對接活動，積極為承德轉介適合項目。同時，圍繞北京重點發展的新一代信息技術、醫藥健康、集成電路等戰略性新興產業和未來產業，以及承德重點發展的文旅和醫養健康、清潔能源、釩鈦新材料等“3＋3”主導產業，兩地將開展產業鏈聯合招商引資。



（來源：北京日報）