自媒體無底線蹭流量風氣幾時休

中評社北京2月24日電／據法治日報報導，蹭流量，是最近幾天一些自媒體經營者的“重點任務”。



“小學生寒假作業丟巴黎”事件，幾度峰回路轉，有自稱“秦朗老師”“秦朗舅舅”的網友在評論區留言，“秦朗舅舅”甚至還開直播吸引了大量網民。2月19日，“秦朗舅舅”承認擺拍，其賬號被禁，視頻下架。



“女教師被丈夫舉報出軌男學生”事件發生後，當事人所在學校發聲明表示正在調查中。然而，短視頻平台上卻冒出了一堆出軌女教師的“替身”。不僅有疑似“涉事女教師”開直播，還有多個與女教師昵稱類似或用與該事件相關文字命名的賬號出現。據最新報導，目前大批高仿號已被平台封禁。



假冒新聞事件當事人渾水摸魚，高仿甚至冒充名人開設賬號混淆視聽……類似假冒仿冒賬號成了網絡空間“牛皮癬”，讓不少網民不堪其擾。冒充公共事件當事人或發帖引流或開直播賺流量的“蹭流量”行為，存在哪些問題？在流量時代，相關平台對此現象該如何作出有效應對？對此，《法治日報》記者進行了採訪。



為蹭流量編造事實



平台作出違規處理



近日，粉絲量千萬的網紅博主“＠Thurman貓一杯”發視頻稱，在巴黎一飯店被服務員遞來兩本遺留在廁所的小學一年級寒假作業。該博主稱，要將作業帶回國還給秦朗小朋友。



“秦朗巴黎丟寒假作業”等話題迅速登上各平台熱搜，並持續發酵。2月17日，一個自稱“秦朗舅舅”的賬號“＠楊柏屹”現身評論區稱：“秦朗，我外甥，西場小學，一年級8班，謝謝你啊好心人，外甥快樂的時光總是短暫的。”此評論點贊數短時間內達到22萬。

