打造家門口的就業服務體系

中評社北京2月24日電／據工人日報報導，日前，據媒體報導，得益於貴州“村超”的經濟拉動效應，當地春節外出務工熱逐漸減退，越來越多的外出務工人員選擇返鄉就業創業。以前到了年後這個時間點，貴州省榕江縣乘坐務工專列前往廣東的外出務工人員報名早就爆滿，而今年卻減少許多。原因是當地正在發揮“村超”效應，打造“超好玩”“超好住”等“體育＋經濟”的“超品牌”，不斷延伸“村超＋”的產業鏈條，有效帶動縣域經濟發展，“村超”已成為培育特色產業、打造就業增收的新引擎。



曾幾何時，對於生活在經濟欠發達地區的貴州農民工來說，外出務工似乎成了他們脫貧致富為數不多的重要手段之一，外出務工促進了人、財、物的流動，對於農民工流入地和流出地的發展都有助益。不過，也需要意識到，許多農民工是有意願在家鄉就業的，畢竟可以更好地陪伴家人，之所以不得不選擇離鄉，一個重要的原因就是本地難以提供更好的就業平台，難以獲得更好的收入。隨著家鄉經濟和社會的發展，新生代農民工更傾向於在家門口就業，在貴州，農民工就業出現省外向省內回流轉向，從事的行業也正逐步由體能型向服務型轉變。



農民工在家門口就業創業，需要家門口有相應的產業，有相應的就業服務體系。榕江縣無疑給我們示範了一個“流量變產業”的好做法。在當地， 要想在“村超”場地附近擺攤做小生意，有關方面就採取輪流抽簽的方式，讓每個有意擺攤者都有公平的機會。



在新媒體產業與傳統農業、服務業等產業結合上，榕江縣很好地抓住了互聯網機遇，縣裡面幫助培育1萬粉絲以上網絡主播（賬號）127個，5萬粉絲以上主播（賬號）84個，10萬粉絲以上主播（賬號）46個，直接帶動8000多人就業增收，近400位大學生青年返鄉創業，打造“家門口”就業服務體系，讓榕江在新賽道上跑得更從容。對於大企業招商來說，榕江縣打造“榕易辦”政務服務品牌，讓企業在榕江發展順心舒心，同時給全縣富餘勞動力帶來穩定就業。一組數據說明了榕江的農民工為什麼現在不再熱衷外出打工。2023年，榕江縣夜間消費人數915.3萬人次，同比增長167.4%；帶動夜間消費收入7.322億元，同比增長241.5%；住宿行業營業收入1.7億元，同比增長17.0%；全縣餐飲業營業額12.2億元，同比增長12.2%；實現旅遊綜合收入83.98億元，同比增長73.94%。



榕江縣靠“村超”實現越來越多的農民工在家門口就業。當然，不同的縣域有不同的特色產業，不能完全照搬其他縣份的經驗，而是要立足於自身，從自身實際出發，挖掘和培育好優勢產業，並為務工人員因地制宜打造好“家門口”的就業服務體系，充分發揮“零工市場”“零工驛站”等服務陣地作用，讓他們在家門口“有業就”，並且“就好業”，甚至進一步創業創新，形成良性循環。



（來源：工人日報）