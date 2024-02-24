網評：“科普游”受追捧　高質量發展正當時

中評社北京2月24日電／來源：東方網 作者：劉天放

中國文昌航天發射場是我國最年輕的航天發射場，也是首個開放性濱海航天發射基地。隨著我國航天事業的迅速發展，這座濱海小城吸引了越來越多“追火箭的人”，航天科普主題旅遊業態不斷完善。人們來到這裡，觀看火箭發射，瞭解航天育種、航天超算，在椰風海韵中感受中國航天的星辰大海。（2月22日人民日報）



依托航天發射基地，文昌市近年來發展航天主題旅遊，促進“航天＋”與“旅遊＋”深度融合。觀光游提升科技味，從“航天熱”開始，這個航天小城還掀起了“全域旅遊熱”，從自然風光到人文歷史，讓這座濱海小城正煥發出新活力。



近年來，“科譜游”備受青睞，已成為旅遊一個新熱點。在貴州中國天眼科普基地，感受到南仁東先生的精神；在四川自貢恐龍博物館沉浸式探秘恐龍世界的神奇……“旅遊＋科普”不斷打開人們求知的興趣和疑問，有利於公眾在此氛圍中提升認識世界的水平。



科普旅遊，是一種以旅遊活動為載體，以普及科學知識為目的的新興旅遊形式，將科學知識、教育融入休閑旅遊中，讓人們在享受休閑樂趣的同時，能夠增長知識、開闊視野。隨著文旅深度融合，寓教於游、寓學於行的科普旅遊備受歡迎，“暢游自然科海，把握事理密鑰”正成為更多人的選擇。



而“科普游”火爆，既是公眾科學文化素養顯著提升，也是科普需求日趨旺盛的一個縮影。從供給角度講，我國目前有著類型多樣的科普旅遊資源，如現代科技園、科技館、動植物園、海洋館、博物館、古建文物遺址等，可謂內容豐富，亮點紛呈。而從需求看，無論是何種科普旅遊資源，都呈現良好發展態勢。



總之，“科普游”好評如潮，高質量發展正當時。不過，當前我國科普旅遊產業仍有改進的空間，因為公眾日益高漲的科普需求還沒有在旅遊中得到充分滿足，而且，部分科普資源缺少互聯互通和高效配置，出現了“碎片化”甚至“孤島”現象，尚需逐步完善產業化和公益性的有效銜接，鼓勵更多力量參與其中，以使科普旅遊持續高質量發展。