網評：擊退“維修刺客”須用“洪荒之力”

中評社北京2月24日電／來源：東方網 作者：付 彪

10元下單防水補漏維修，結賬時竟被收取7300元；電話裡說的50元上門開鎖，最終花費近千元……春節前後，高價維修現象頻頻出現。原以為尋常的修修補補，為何價格高到離譜？消費者如何才能避免“踩坑”？（2月22日《工人日報》）



日常生活中，這樣的“維修刺客”並不少見。去年上半年，浙江省消保委就在線家政服務進行調查問卷發現，消費者通過在線家政平台使用家電維修、清洗與家庭護理服務較多。消費過程中，近五成消費者認為在線家政服務收費不合理、近四成消費者認為在線家政售後存在問題、近三成消費者表示遇到過虛假宣傳。黑貓投訴平台上，“誇大故障，小病大修”“亂報價，誘導付款”“亂收費，坐地起價”等相關投訴不在少數。



家政行業為何存在這麼多“維修刺客”，大致有以下原因：一是信息不對稱，家政維修涉及的“知識盲點”較多，一些消費者只能任憑維修人員處置；二是准入門檻低，不少家電廠商將維修服務外包，監管相對滯後，加之平台審核不嚴，導致混入許多資質不一的維修公司和師傅；三是收費標準缺失，比如國家沒有明文規定家電維修費用，消費者也不清楚品牌的維修收費標準，這就容易造成商家誇大維修難度、收取高昂費用。



修空調、修冰箱、通馬桶、開鎖等，都是人們生活中經常遇到的“小麻煩”，雖然事情不大，卻與老百姓日常息息相關。擊退“維修刺客”，需要管理者下綉花功夫。指導行業協會建立技術服務、質量要求、服務評價等標準規範，推動服務流程標準化、服務人員專業化、服務享受便利化，提升家政維修服務水平。積極培育家政維修服務“主力軍”，通過開設特約維修服務，全方位提供下水道疏通、家電維修、安裝拆除等服務。



針對家政平台對商家提供的服務和產品質量監控不到位、准入門檻低等問題，要壓實平台主體責任，把好服務消費者第一關。比如，督促平台規範在線家政服務流程，細化明確維修收費標準和售後保障等全鏈條服務，保障消費者知情權，並發揮好平台集約優勢，有效整合各種服務資源。特別是要提高維修公司和維修師傅的准入門檻，嚴格審核資質信息，強化動態管理，暢通投訴舉報渠道，及時清除維修隊伍的“害群之馬”。

