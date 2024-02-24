德國對華直接投資再創新高

中評社北京2月24日電／據經濟日報報導，報告進一步指出，德國企業在中國過去3年的投資額大致相當於其2015年至2020年投資額的總和。此外，2023年德國對華投資占德國海外投資總額比重達10.3%，為2014年以來最高水平。



此前，中國德國商會發布的《2023／24年度商業信心調查報告》印證了德國企業對未來中國市場的信心。報告顯示，超過半數的受訪德企計劃在未來兩年內增加對華投資。



報告認為，中國“對德國經濟的意義依然是獨一無二的”。中國消費市場規模龐大、供應鏈基礎設施先進、創新能力日益強大，幫助中國持續成為德國企業最重要的市場之一。



91%的受訪德國企業表示將繼續扎根中國市場，沒有離開中國的計劃。超過半數的受訪德企計劃未來兩年內增加對華投資。46%的受訪德企計劃與中國合作夥伴增進合作以保持競爭力。37%的受訪德企表示，與其他市場相比，中國作為創新市場的吸引力在增強。



有分析指出，儘管本屆德國政府一直向德國企業施壓，要求他們減少對華貿易、降低對華依賴，並大幅削減給德國企業提供的對華投資擔保，然而事實是，德國企業在中國的大規模投資不降反升。根據德國聯邦統計局近期公布的數據，2023年德國和中國的雙邊貿易額為2531億歐元，中國連續第8年成為德國最重要的貿易夥伴。



大眾、奔馳、寶馬、巴斯夫、西門子等大型德國企業紛紛頂住壓力，爭相繼續增加在華投資，用實際行動對中國市場投出“信任票”。



據德媒報導，今年年初，大眾集團在全球範圍內取得了更高的銷量，而這一增長主要取決於中國市場。今年1月，大眾共向全球客戶交付69.8萬輛轎車和商用車，其中在中國市場的銷量為29.1萬輛，占全球總銷量的約41.7%，同比增長43%，而同期大眾在西歐和北美的銷售量同比分別下降3%和1%。



當前，這家歐洲最大汽車公司正在進一步融入中國市場。大眾集團首席執行官奧博穆曾在去年9月的2023慕尼黑車展上透露，大眾將加大對華投資，尤其現在大眾需要利用中國技術進入中國市場。

